Parcs de Solsona més nets amb treballadors d'inserció social
L'Ajuntament reforça el manteniment de les zones infantils i espais verds amb un conveni amb l'empresa Volem Feina i l'estrena d'un aspirador urbà elèctric
L’Ajuntament de Solsona ha iniciat aquesta setmana una nova col·laboració amb l'empresa d’inserció Volem Feina Serveis Ambientals per millorar el manteniment dels espais verds i parcs infantils de la ciutat. Aquesta mesura forma part d’un projecte més ampli per garantir la neteja i el bon estat d’aquests espais públics, alhora que es fomenta la creació d’oportunitats laborals a través de la col·laboració amb iniciatives locals d’inserció laboral.
Un conveni per millorar l’espai públic
L’acord entre el consistori solsoní i Volem Feina té com a objectiu reforçar les tasques de neteja i manteniment de zones com la ribera del riu, els parcs infantils i altres espais verds que no estan inclosos en el contracte habitual de neteja viària. Els treballs inclouen desbrossament, neteja general, així com un seguiment de l’estat del mobiliari urbà i dels aparells de joc en els parcs. Quan es detectin elements malmesos, la brigada municipal s’encarregarà de reparar-los. A més, es realitzarà un informe mensual sobre l’estat de cada parc.
Volem Feina destinarà a aquest projecte dues persones treballadores a temps parcial (70% de la jornada) i un monitor (10% de la jornada) que s'encarregaran de les tasques de neteja i manteniment. Aquestes tasques s’executaran de dilluns a divendres i, com a compensació, l’Ajuntament abonarà mensualment 2.420 euros a l'empresa. També s’inclou en l’acord la cessió d’un nou aspirador urbà elèctric i dues bicicletes elèctriques per facilitar el desplaçament dels equips de treball per la ciutat de manera àgil i sostenible.
Un aspirador urbà elèctric per a una neteja més eficient
Una altra de les novetats introduïdes per l’Ajuntament és l’estrena d’un aspirador urbà elèctric, que s’ha posat en marxa aquesta mateixa setmana. Amb una inversió de 22.622 euros, aquest nou equip contribuirà a millorar la neteja dels espais públics de Solsona. Amb una capacitat de 120 litres, l’aspirador farà la neteja més eficient, reduint el temps necessari per les tasques manuals i permetent una neteja més detallada. A més, el nou equip ajudarà a reduir l’ús de la màquina bufadora, evitant aixecar pols, especialment durant els períodes amb nivells alts de pol·len.
Segons el regidor de Serveis, Joan Parcerisa, aquesta adquisició representa un pas important cap a un manteniment urbà més sostenible i eficient: “Aquest conveni no només repercuteix en la millora de l’espai urbà, sinó també en la generació d’oportunitats laborals a la ciutat”, ha destacat Parcerisa, subratllant la importància d’afavorir iniciatives laborals que contribueixin a la integració social.
Col·laboració local i compromís ambiental
Aquest projecte esdevé una nova mostra de l’aposta de l’Ajuntament de Solsona per la sostenibilitat i la millora de l’espai públic. El conveni amb Volem Feina i la compra del nou aspirador formen part d’una estratègia més àmplia per garantir una ciutat neta, segura i agradable per a tots els seus habitants. A més, amb aquesta iniciativa, el consistori reafirma el seu compromís amb la col·laboració amb empreses socials i amb l’impuls d’un model de ciutat més inclusiu i responsable amb el medi ambient.
Un grup de seguiment, format pel regidor de Serveis, l’encarregat de la brigada municipal i representants de Volem Feina, vetllarà pel correcte desenvolupament del conveni i la qualitat de les actuacions realitzades.
Amb aquestes novetats, Solsona segueix avançant cap a una ciutat més neta, accessible i respectuosa amb el medi ambient, mentre treballa per generar més oportunitats laborals i millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans.
