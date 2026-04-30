Patrimoni, concerts i llibres: Castellar de la Ribera activa la nova Temporada Cultural
L’estrena del programa es fa aquest divendres a les cinc de la tarda al Local Social amb la presentació del llibre Memòries de l’aigua. Retrat del riu Ara, de Txema Castiella
Castellar de la Ribera activa aquest divendres Primer de Maig la seva aposta per la cultura de proximitat amb la tercera Temporada Cultural de Primavera-Estiu, un cicle que torna a combinar patrimoni, música i literatura com a eixos principals de la programació. El municipi enceta així un calendari d’activitats que s’allarga fins al setembre i que vol posar en valor tant el talent literari i artístic com el llegat històric del territori.
L’estrena del programa es fa aquest divendres a les cinc de la tarda al Local Social amb la presentació del llibre Memòries de l’aigua. Retrat del riu Ara, de Txema Castiella. Es tracta d’un relat que construeix una mirada històrica, paisatgística i humana del riu Ara, al Pirineu aragonès, i de la vida que s’ha desenvolupat al seu voltant. L’acte compta amb la participació de Jaume Capsada Coll, que conversa amb l’autor, Txema Castiella, conegut també per obres com la biografia El Guti, l’optimisme de la voluntat. L’entrada és gratuïta.
La programació continua al llarg del mes de maig amb dues propostes més. El 22 de maig s’hi presenta el llibre A pagès, de Lola Casas, Angelina Solé i Manel Ariza, una obra col·lectiva que reflexiona sobre el passat, el present i el futur del món rural. Ja a finals de mes, del 31 de maig fins a final de juny, la Casa de la Vila acull l’exposició artística Gudiol i Subirachs. L’excel·lència de l’art català a la casa de la vila, una mostra que reuneix part del llegat de la família Gudiol i de l’escultor Josep Maria Subirachs. L’accés requereix reserva prèvia i té un cost de 8 euros.
La temporada fa un salt a l’estiu amb la música com a protagonista, tal com ha avançat l'emissora municipal Solsona FM. Així, el 10 d’agost, Sant Andreu de Clarà acull un concert emmarcat en el 25è aniversari de l’AIMS, l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona, que porta joves intèrprets al municipi. El 28 d’agost, la programació es trasllada a l’aire lliure amb el concert de la Mireia Vilalta Covers Band, en un espectacle de música sota les alzineres al costat del pavelló de Castellar, amb entrada de taquilla inversa.
El cicle cultural es clou el 12 de setembre amb una visita guiada al Museu de Solsona, una proposta que permet redescobrir el patrimoni artístic vinculat a Castellar de la Ribera i posar punt final a una temporada que combina divulgació, música i memòria col·lectiva.
Les entrades per a les activitats de pagament es poden adquirir de manera anticipada a entradessolsones.com o a taquilla el mateix dia, una hora abans de l’inici. Per a més informació, l’organització recomana contactar amb l’Ajuntament de Castellar de la Ribera o amb l’Oficina de Turisme del Solsonès.
