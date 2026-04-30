Solsona acollirà la proclamació de la pubilla i l’hereu de la Catalunya Central

Hi concorreran deu candidates a pubilla i deu aspirants a hereu procedents de dotze municipis, entre els quals hi ha els locals Júlia Pallarès Masdenpinós i Enric Pensí Oliva

Pubillatge de la Catalunya Central del 2025 / AJ SOLSONA

Miquel Spa

Solsona

Solsona serà el proper 9 de maig l’escenari de la proclamació dels nous representants del pubillatge de la Catalunya Central 2026. En aquesta jornada, que tindrà lloc al llarg de tot el dia, s'escolliran la pubilla i l’hereu que representaran la regió durant l’any vinent. L’acte central, que es farà a les sis de la tarda a la plaça del Consell Comarcal del Solsonès, serà el punt culminant d’una jornada farcida de proves, activitats i tradició.

En total, participaran deu candidates a pubilla i deu aspirants a hereu procedents de dotze municipis. A la cita hi seran presents, entre altres, els solsonins Júlia Pallarès Masdenpinós i Enric Pensí Oliva, que competiran per aconseguir el títol de pubilla i hereu de la Catalunya Central 2026. A més, aquest esdeveniment serà especialment significatiu per a la ciutat amfitriona, ja que s’acomiadaran de la seva representació com a pubilla i hereu els solsonins Miquel Pérez Chimeno i Maria Garriga Viladrich. Pérez, que mantindrà la seva representació com a hereu de les comarques lleidatanes, cedirà el relleu de la faixa intercomarcal que va aconseguir l’any passat a Balsareny, mentre que Garriga farà el mateix amb la banda de primera dama.

Un esdeveniment històric per a Solsona

Solsona, una ciutat amb una tradició consolidada de més de cinquanta-cinc anys de pubillatge, esdevé enguany la seu del certamen de la Catalunya Central. Tot i que la ciutat és un referent del pubillatge a les comarques interiors, mai abans havia estat l’amfitriona d’aquest esdeveniment intercomarcal. Per al regidor de Cultura de l’Ajuntament de Solsona, Albert Colell, aquesta celebració és un motiu d’orgull personal i col·lectiu. Colell, que va ser el primer hereu de Solsona el 2017, considera que l’esdeveniment serveix per enfortir l’arrelament d’una tradició que uneix els joves en el respecte a la cultura catalana.

“Ens fa il·lusió que els dos solsonins que han estat representants d’aquest àmbit el darrer any puguin acabar aquesta etapa a la seva ciutat”, afirma Colell. A més, destaca la implicació dels joves en la cultura i la tradició i el fort vincle d’amistat que comparteixen. “Podrem veure uns joves arrelats i compromesos amb el patrimoni cultural del nostre territori”, afegeix el regidor.

Una jornada amb proves i activitats obertes al públic

Les activitats començaran a les nou del matí, quan els candidats s’inscriguin al casal de Cultura i Joventut. Al llarg del matí, es durà a terme una sèrie de proves, com un examen escrit i entrevistes personals, que determinaran qui seran els nous representants de la regió. La jornada continuarà a la tarda amb una cercavila que recorrerà els carrers de Solsona, una tradició molt esperada per tots els veïns.

A les sis de la tarda, es procedirà a la proclamació oficial a la plaça del Consell Comarcal, on es donaran a conèixer els nous hereu i pubilla de la Catalunya Central 2026. La jornada es tancarà amb un sopar a les nou del vespre, on els assistents podran compartir els bons moments d’aquesta festivitat cultural i tradicional.

El relleu de la 20a generació

La proclamació de la pubilla i l’hereu 2026 també marca el relleu de la 20a generació de representants del pubillatge de la Catalunya Central. Els solsonins Miquel Pérez i la manresana Eulàlia Casserras deixaran el seu càrrec, tot i que han estat considerats una referència per la seva tasca en la difusió de la cultura i la tradició catalana. En la seva última intervenció, els representants sortints van destacar la importància d’aquesta experiència com una manera de crear una xarxa de joves que es comprometin a preservar les seves arrels culturals. "La raó és que això va molt més enllà de ser una tradició; és la manera de crear una xarxa de joves que s’estimen i viuen les seves tradicions", han manifestat.

Els requisits per als candidats

Els candidats per a la pubilla i l’hereu de la Catalunya Central han de complir els requisits establerts pel pubillatge: tenir entre 18 i 23 anys, o fins als 24 anys si tenen el títol local vigent. Els aspirants també han de superar una sèrie de proves de coneixement i expressió, que inclouen una entrevista personal i la demostració del seu coneixement de les tradicions locals i culturals. L'objectiu és escollir els representants més formats i implicats amb la cultura de la Catalunya Central.

El certamen d’elecció de la pubilla i l’hereu de la Catalunya Central 2026 és organitzat per la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Solsona, amb el suport del Foment del Pubillatge Català i l'Associació del Pubillatge Solsoní. També col·laboren l’Orquestra Patinfanjàs i el Jove Ballet Solsoní, que aportaran el seu toc artístic a la jornada.

Tracking Pixel Contents