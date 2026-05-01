El sociosanitari del Solsonès: la cura a prop de casa
Ofereix una atenció integral i interdisciplinària per afavorir la recuperació funcional, la qualitat de vida i el retorn al domicili dels pacients
La unitat sociosanitària del Centre Sanitari del Solsonès s’ha consolidat com un dels serveis de referència a la comarca i un recurs clau dins l’atenció intermèdia, amb un model que aposta per la proximitat, la coordinació professional i l’atenció centrada en la persona. El dispositiu ofereix una resposta sanitària i social especialitzada per a persones que necessiten cures després d’un procés agut o per a persones grans que, de manera temporal, no poden ser ateses al seu domicili.
El servei té com a objectiu principal afavorir la recuperació funcional, mantenir i potenciar l’autonomia i la qualitat de vida, i facilitar el retorn al domicili sempre que sigui possible, evitant ingressos hospitalaris innecessaris. Des del Centre Sanitari del Solsonès es remarca que es tracta d’un recurs essencial per donar resposta a situacions de fragilitat i dependència, amb una clara orientació comunitària.
L’atenció que s’hi presta és integral i interdisciplinària, amb la implicació coordinada de professionals de la medicina, infermeria, fisioteràpia, teràpia ocupacional, treball social i auxiliars d’infermeria. Aquest equip treballa conjuntament per oferir una resposta adaptada a les necessitats de cada pacient, tant des del punt de vista clínic com social.
L’accés a la unitat es realitza sempre mitjançant derivació professional, que valora les necessitats de cada cas. El mateix equip multidisciplinari s’encarrega de la gestió dels ingressos, les altes i la llista d’espera, seguint criteris objectius i prioritzant la situació assistencial dels usuaris.
Entre els serveis que ofereix el dispositiu destaca també l’ingrés de respir o descans familiar, pensat per donar suport a les persones cuidadores en moments de necessitat, ja sigui per descans, convalescència o vacances. Es tracta d’un recurs temporal que permet garantir la continuïtat de les cures i, alhora, alleugerir la càrrega familiar.
La unitat es complementa amb el servei d’hospital de dia, que permet a les persones usuàries rebre atenció terapèutica i assistencial durant la jornada diürna, amb suport en alimentació, rehabilitació i, si cal, transport. Aquest recurs facilita el seguiment dels pacients sense necessitat d’ingrés complet, afavorint la seva estada al domicili.
Des del Centre Sanitari del Solsonès es posa en valor aquest model d’atenció de proximitat, que combina professionalitat i arrelament territorial, i que s’ha convertit en una peça clau per acompanyar processos de recuperació i dependència a la comarca amb garanties de qualitat i humanitat.
