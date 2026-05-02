La innovació a la serradora d’Amisol premiada per la Generalitat obre la porta a ampliar els productes i les exportacions
La millora de la maquinària i la incorporació d’un forn d’assecatge permeten complir els requisits sanitaris internacionals i diversificar la producció amb nous clients i mercats
La Fundació AMISOL ha rebut el Premi a la Innovació Tecnològica Agroalimentària 2025 (PITA) per la seva Serradora, un reconeixement que consolida el projecte com un referent d’economia social i d’inserció laboral a la comarca. La presidenta de l’entitat, Judit Cardona, destaca que el guardó arriba com un aval a anys de feina i d’inversió en la modernització de les instal·lacions, sempre amb un objectiu molt clar: crear i mantenir llocs de treball per a persones amb discapacitat.
Cardona explica que el projecte ha optat per una innovació tecnològica pensada no per substituir persones, sinó per millorar les seves condicions de treball. En aquest sentit, subratlla que la filosofia de l’entitat és mantenir el màxim d’ocupació possible: “El que no volem en cap cas és substituir persones per màquines”. L’aposta, diu, passa per facilitar la feina dels treballadors, molts dels quals presenten un envelliment progressiu i necessiten entorns laborals menys exigents físicament.
La renovació de la maquinària de la serradora, en funcionament des del 1991, ha estat clau per garantir la continuïtat del projecte. Amb el pas dels anys, els equips s’havien anat deteriorant i les avaries eren cada vegada més freqüents, amb dificultats per trobar recanvis. La incorporació de nova tecnologia ha permès millorar l’eficiència i la qualitat del treball, així com garantir la sostenibilitat de l’activitat.
Un dels elements més destacats és la incorporació d’un forn d’assecatge, que permet tractar la fusta i assegurar que compleixi els requisits sanitaris i tècnics per poder ser exportada. Aquesta millora obre la porta a nous mercats internacionals, ja que evita problemes derivats de possibles organismes presents en la fusta i facilita el compliment de normatives d’altres països. També s’hi ha incorporat maquinària que redueix l’esforç físic dels treballadors, mantenint alhora la seva participació activa en el procés productiu.
La nova etapa tecnològica permet a la serradora diversificar la producció i ampliar la gamma de productes. Entre les línies principals hi ha la fabricació de palets adaptats a les necessitats de cada client, la producció de fusta serrada per a usos diversos —com ara jardineria o mobiliari exterior— i la fabricació de caixes i gàbies industrials. També es dona sortida als subproductes de la fusta, que s’aprofiten per a revestiments, combustible o ús en forns i pizzeries, en una estratègia d’aprofitament integral del recurs.
Segons Cardona, aquesta transformació no només millora la capacitat productiva, sinó que també ha tingut un impacte directe en la plantilla. La serradora ha incorporat sis nous treballadors i ha consolidat una plantilla d’una trentena de persones. L’objectiu, insisteix, continua sent el mateix que en els inicis: generar ocupació estable per a persones amb discapacitat i garantir la seva integració laboral en un entorn adaptat i digne.
Amb el premi a la innovació i la modernització de les instal·lacions, AMISOL obre una nova etapa que combina tecnologia, inclusió social i projecció exterior, amb la voluntat d’enfortir un model productiu arrelat al territori i amb vocació de creixement.
