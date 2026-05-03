Taxa turística al Solsonès: 30.000 euros anuals per a promoció i incorporar Torà i Biosca
El Consel Comarcal coordina un programa d'Inversions en difusió, infraestructures i senyalització per consolidar la comarca com a destinació turística atractiva i accessible
El Solsonès recapta anualment uns 30.000 euros a través de la taxa turística, uns fons que es destinen principalment a projectes de promoció i millora d’infraestructures turístiques a la comarca. Aquests diners es gestionen des del Consell Comarcal i la fundació turística comarcal, que coordinen les inversions a través de diferents iniciatives orientades a millorar l’accessibilitat i la visibilitat del territori, alhora que afavoreixen el creixement del sector.
Segons la presidenta del Consell Comarcal, Claustre Sunyer, aquests diners es dediquen a una sèrie de projectes que abasten des de l'actualització de la pàgina web oficial fins a la creació de tríptics informatius, passant per la millora de la senyalització als camins i les rutes a peu per tota la comarca. Aquesta inversió es fa amb l'objectiu de modernitzar les infraestructures turístiques existents i d’integrar els nous municipis de la comarca, Torà i Biosca, que s'han afegit a la xarxa turística del Solsonès.
Projectes d'inversió
- Actualització de la pàgina web: Una part important de la recaptació es destina a la millora contínua de la pàgina web turística oficial del Consell Comarcal, que actua com a plataforma central per a la informació de la comarca. Aquesta web es manté actualitzada amb les últimes activitats, esdeveniments i ofertes turístiques de la zona.
- Vídeos promocionals: Per augmentar la visibilitat del Solsonès, s'han creat diversos vídeos promocionals que mostren les activitats i llocs d’interès turístic de la comarca. Aquest material audiovisual es pot veure a la web i en altres canals digitals, ajudant a captar l’atenció de visitants potencials.
- Campanya de productes agroalimentaris "Quin gust de Comarca": Amb la finalitat de promoure els productes locals, s'ha llançat una campanya que destaca els productes agroalimentaris del Solsonès. Aquesta iniciativa forma part d’un projecte més ampli per donar a conèixer els productes artesanals i gastronòmics de la zona i atraure el turisme gastronòmic.
- Senyalització de rutes a peu: Un dels projectes més rellevants en què es destinen fons de la taxa turística és la senyalització de diverses rutes a peu per tota la comarca. Aquests camins, que són de gran interès per als amants de la natura i el senderisme, s’han netejat i marcat de manera clara perquè els visitants puguin gaudir de les belleses naturals de la zona de manera segura i senzilla.
- Renovació de mapes i plafons informatius: Amb la incorporació de Torà i Biosca a la xarxa turística del Solsonès, era necessari actualitzar els mapes turístics i els plafons informatius dels municipis. Aquestes actualitzacions s’han realitzat per garantir que tota la informació estigui disponible i sigui precisa, reflectint les noves incorporacions a la xarxa de rutes i llocs d'interès.
- Impressió de fulletons i materials informatius: El Consell Comarcal també ha invertit en la producció i impressió de fulletons actualitzats que es distribueixen a l'Oficina d'Informació i Turisme, amb l'objectiu de proporcionar informació pràctica i detallada als visitants sobre les activitats, allotjaments i punts d’interès de la comarca.
- Creació de vinils informatius: Es renovaran els vinils que es col·loquen als plafons de la comarca, que mostren un mapa de la zona amb diversos punts d’interès destacats. Aquests vinils es faran amb dissenys actualitzats i es distribuiran als llocs més visitats de la comarca per garantir que els turistes tinguin accés a la informació més recent.
- Manteniment de la senyalització existent: A part de les renovacions, també es destinaran recursos al manteniment de la senyalització ja existent en les rutes i camins de la comarca per garantir que es mantinguin en bon estat i siguin sempre accessibles per a tots els visitants.
Col·laboració amb el Centre Excursionista: El Consell Comarcal treballa de manera conjunta amb el Centre Excursionista per actualitzar la senyalització de les rutes a peu. Aquesta col·laboració permet coordinar esforços i aprofitar els recursos de les entitats locals per millorar l'oferta turística.
Igualment, el Consell ofereix suport a municipis amb menys recursos turístics: A més de les grans inversions en senyalització i promoció, també es destinen fons a municipis amb menys capacitat econòmica per garantir que tot el territori compti amb les infraestructures i recursos necessaris per al turisme. Aquesta inversió ajuda a crear una cohesió territorial en la comarca i a evitar que els municipis més petits quedin al marge.
Objectius i futures iniciatives
Aquests projectes estan dissenyats per millorar la infraestructura turística i augmentar la visibilitat del Solsonès com a destinació atractiva per als visitants. L’actualització constant dels recursos i la senyalització és essencial per mantenir una imatge actualitzada i professional del territori.
L'objectiu del Consell Comarcal és seguir creixent i diversificant l'oferta turística de la comarca, apostant per una gestió sostenible i inclusiva que integri tots els municipis, grans i petits. A través de la recaptació de la taxa turística, es busca garantir un creixement equilibrat i un impacte positiu en l'economia local.
"Els diners de la taxa turística es destinen a projectes de promoció turística amb una visió comarcal", ha explicat Claustre Sunyer, afegint que "l'objectiu és oferir una oferta turística àmplia, moderna i accessible per a tothom". "Aquesta feina és clau per mantenir el Solsonès com una destinació atractiva i per continuar creant sinergies entre els municipis i els visitants", ha conclòs.
Amb un pla d’inversions constant i ben orientat, la comarca té totes les eines per continuar atraient visitants i millorant l'experiència del turista.
