Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
1 de Maig a ManresaTrànsit i transport públic a Catalunya avuiRajoles eròtiquesMayka NavarroAgenda pont de MaigBerni Álvarez
instagramlinkedin

Taxa turística al Solsonès: 30.000 euros anuals per a promoció i incorporar Torà i Biosca

El Consel Comarcal coordina un programa d'Inversions en difusió, infraestructures i senyalització per consolidar la comarca com a destinació turística atractiva i accessible

Senderistes en una ruta pel Solsonès

Senderistes en una ruta pel Solsonès / TURISME SOLSONÈS

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona

El Solsonès recapta anualment uns 30.000 euros a través de la taxa turística, uns fons que es destinen principalment a projectes de promoció i millora d’infraestructures turístiques a la comarca. Aquests diners es gestionen des del Consell Comarcal i la fundació turística comarcal, que coordinen les inversions a través de diferents iniciatives orientades a millorar l’accessibilitat i la visibilitat del territori, alhora que afavoreixen el creixement del sector.

Segons la presidenta del Consell Comarcal, Claustre Sunyer, aquests diners es dediquen a una sèrie de projectes que abasten des de l'actualització de la pàgina web oficial fins a la creació de tríptics informatius, passant per la millora de la senyalització als camins i les rutes a peu per tota la comarca. Aquesta inversió es fa amb l'objectiu de modernitzar les infraestructures turístiques existents i d’integrar els nous municipis de la comarca, Torà i Biosca, que s'han afegit a la xarxa turística del Solsonès.

Projectes d'inversió

  1. Actualització de la pàgina web: Una part important de la recaptació es destina a la millora contínua de la pàgina web turística oficial del Consell Comarcal, que actua com a plataforma central per a la informació de la comarca. Aquesta web es manté actualitzada amb les últimes activitats, esdeveniments i ofertes turístiques de la zona.
  2. Vídeos promocionals: Per augmentar la visibilitat del Solsonès, s'han creat diversos vídeos promocionals que mostren les activitats i llocs d’interès turístic de la comarca. Aquest material audiovisual es pot veure a la web i en altres canals digitals, ajudant a captar l’atenció de visitants potencials.
  3. Campanya de productes agroalimentaris "Quin gust de Comarca": Amb la finalitat de promoure els productes locals, s'ha llançat una campanya que destaca els productes agroalimentaris del Solsonès. Aquesta iniciativa forma part d’un projecte més ampli per donar a conèixer els productes artesanals i gastronòmics de la zona i atraure el turisme gastronòmic.
  4. Senyalització de rutes a peu: Un dels projectes més rellevants en què es destinen fons de la taxa turística és la senyalització de diverses rutes a peu per tota la comarca. Aquests camins, que són de gran interès per als amants de la natura i el senderisme, s’han netejat i marcat de manera clara perquè els visitants puguin gaudir de les belleses naturals de la zona de manera segura i senzilla.
  5. Renovació de mapes i plafons informatius: Amb la incorporació de Torà i Biosca a la xarxa turística del Solsonès, era necessari actualitzar els mapes turístics i els plafons informatius dels municipis. Aquestes actualitzacions s’han realitzat per garantir que tota la informació estigui disponible i sigui precisa, reflectint les noves incorporacions a la xarxa de rutes i llocs d'interès.
  6. Impressió de fulletons i materials informatius: El Consell Comarcal també ha invertit en la producció i impressió de fulletons actualitzats que es distribueixen a l'Oficina d'Informació i Turisme, amb l'objectiu de proporcionar informació pràctica i detallada als visitants sobre les activitats, allotjaments i punts d’interès de la comarca.
  7. Creació de vinils informatius: Es renovaran els vinils que es col·loquen als plafons de la comarca, que mostren un mapa de la zona amb diversos punts d’interès destacats. Aquests vinils es faran amb dissenys actualitzats i es distribuiran als llocs més visitats de la comarca per garantir que els turistes tinguin accés a la informació més recent.
  8. Manteniment de la senyalització existent: A part de les renovacions, també es destinaran recursos al manteniment de la senyalització ja existent en les rutes i camins de la comarca per garantir que es mantinguin en bon estat i siguin sempre accessibles per a tots els visitants.

Col·laboració amb el Centre Excursionista: El Consell Comarcal treballa de manera conjunta amb el Centre Excursionista per actualitzar la senyalització de les rutes a peu. Aquesta col·laboració permet coordinar esforços i aprofitar els recursos de les entitats locals per millorar l'oferta turística.

Una ruta per fer en vehicle pel Solsonès

Una ruta per fer en vehicle pel Solsonès / TURISME SOLSONÈS

Igualment, el Consell ofereix suport a municipis amb menys recursos turístics: A més de les grans inversions en senyalització i promoció, també es destinen fons a municipis amb menys capacitat econòmica per garantir que tot el territori compti amb les infraestructures i recursos necessaris per al turisme. Aquesta inversió ajuda a crear una cohesió territorial en la comarca i a evitar que els municipis més petits quedin al marge.

Objectius i futures iniciatives

Aquests projectes estan dissenyats per millorar la infraestructura turística i augmentar la visibilitat del Solsonès com a destinació atractiva per als visitants. L’actualització constant dels recursos i la senyalització és essencial per mantenir una imatge actualitzada i professional del territori.

L'objectiu del Consell Comarcal és seguir creixent i diversificant l'oferta turística de la comarca, apostant per una gestió sostenible i inclusiva que integri tots els municipis, grans i petits. A través de la recaptació de la taxa turística, es busca garantir un creixement equilibrat i un impacte positiu en l'economia local.

"Els diners de la taxa turística es destinen a projectes de promoció turística amb una visió comarcal", ha explicat Claustre Sunyer, afegint que "l'objectiu és oferir una oferta turística àmplia, moderna i accessible per a tothom". "Aquesta feina és clau per mantenir el Solsonès com una destinació atractiva i per continuar creant sinergies entre els municipis i els visitants", ha conclòs.

Notícies relacionades

Amb un pla d’inversions constant i ben orientat, la comarca té totes les eines per continuar atraient visitants i millorant l'experiència del turista.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
  2. El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
  3. Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
  4. «M’agradaria dir la notícia que s’han trobat les restes de la Cristina Bergua i de la Marta del Castillo»
  5. Saps quin és un dels animals salvatges més rescatats a la Catalunya central?
  6. La fiscalia demana 4 anys i dos mesos de presó per a un home que tenia gairebé 300 grams de cocaïna al calaix de la botiga a Sant Vicenç de Castellet
  7. Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
  8. Greus falles de seguretat i coordinació van provocar l'accident de dos ultralleugers amb 4 víctimes mortals a Moià d'avui fa 3 anys

Club de bàsquet Únics: l'esport inclusiu i ara transfronterer es fa nou ambaixador de la Cerdanya

Club de bàsquet Únics: l'esport inclusiu i ara transfronterer es fa nou ambaixador de la Cerdanya

Taxa turística al Solsonès: 30.000 euros anuals per a promoció i incorporar Torà i Biosca

Taxa turística al Solsonès: 30.000 euros anuals per a promoció i incorporar Torà i Biosca

Ens han de preocupar els constants terratrèmols al sud de València i Alacant?

Ens han de preocupar els constants terratrèmols al sud de València i Alacant?

Els Mossos resolen més de mil investigacions d'accidents de trànsit des del 2014 amb les caixes negres dels vehicles

Els Mossos resolen més de mil investigacions d'accidents de trànsit des del 2014 amb les caixes negres dels vehicles

El Barça comença a cantar victòria

El Barça comença a cantar victòria

El Barça s’aferra al Camp Nou en un duel a tot o res

El Barça s’aferra al Camp Nou en un duel a tot o res

La Passió d'Olesa tanca la temporada amb bona assistència i bones sensacions

La Passió d'Olesa tanca la temporada amb bona assistència i bones sensacions

Un instant de veritat

Tracking Pixel Contents