El Centre de Tecnologia Forestal alerta de l'excessiva extracció de llentiscle de la natura a Catalunya
Segons un informe, el llentiscle (Pistacia lentiscus) és l'espècie que concentra el volum més gran de recollida amb finalitats comercials, seguida pel bruc (Erica arborea i Erica scoparia)
Un informe elaborat pel Grup de Plantes Aromàtiques i Medicinals (PAM) del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya (CTFC) analitza l’impacte de l’extracció de llentiscle i altres plantes silvestres a Catalunya, un sector que ha experimentat un increment important en els darrers anys, especialment per a usos ornamentals i industrials. Aquest estudi forma part del projecte GESTES (Interreg-Poctefa), i ofereix una radiografia sobre l'evolució de l'activitat extractiva de plantes a les comarques catalanes.
Segons l’informe, el llentiscle (Pistacia lentiscus) és l'espècie que concentra el volum més gran de recollida amb finalitats comercials, seguida pel bruc (Erica arborea i Erica scoparia). Aquestes espècies es recol·lecten principalment per a ús ornamental, amb l'objectiu de ser incloses en la tipologia de "verd ornamental". La recollida del llentiscle ha mostrat una progressió en la càrrega per intervenció, passant de 77 kg l’any 2022 a 905 kg l’any 2024. Malgrat l'increment, les dades registrades pel SEPRONA mostren una lleugera disminució de les intervencions policials per extraccions sense autorització, passant de 143 actuacions el 2022 a 117 el 2024.
Zones amb més pressió extractiva
La pressió extractiva és especialment evident a les comarques de Barcelona, Girona i Tarragona, on el llentiscle representa aproximadament el 75% de les actuacions realitzades pels Agents Rurals entre 2021 i 2024. Les comarques del Bages i l'Alt Penedès són les que registren més freqüència d’activitat, seguides del Vallès Occidental, Baix Llobregat, Anoia, Vallès Oriental, Garraf, Alt Empordà, Gironès i Tarragonès. Aquestes dades mostren una concentració de la recol·lecció intensiva en determinades àrees de Catalunya, cosa que implica una sobreexplotació en certes zones.
Les plantacions de llentiscle es recol·lecten sovint en grans quantitats per aprofitament comercial, i es realitzen majoritàriament per grups de treballadors contractats per empreses. No obstant això, aquests treballadors solen operar en condicions precàries, fet que planteja riscos laborals i d'explotació. Pel que fa a la traçabilitat comercial d’aquest producte, l’informe revela que no s’ha contactat amb cap empresa que vengui el verd ornamental de manera legal dins dels circuits analitzats, fet que genera preocupació sobre la regulació i la legalitat de l’activitat.
Normativa nova per a l’explotació forestal
Per abordar la situació, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha aprovat una nova normativa que regula l’aprofitament forestal del llentiscle i el bruc amb finalitat comercial. L’objectiu de la norma és garantir una gestió sostenible del recurs, preservar la biodiversitat i establir un marc legal clar per a l’activitat. La normativa respon a l’increment significatiu de la recol·lecció de plantes silvestres en els últims anys i busca evitar pràctiques desordenades o furtives que podrien causar danys irreversibles al sòl, a la fauna i als ecosistemes forestals.
Fins ara, el marc regulador existent no disposava de protocols específics per a la majoria de les espècies. La gestió es basava en les normatives pròpies de cada espai natural o en els drets de la propietat forestal. A més, les restriccions per a algunes espècies com la genciana i el margalló estaven definides, però no existien regulacions específiques per al llentiscle ni el bruc.
Un nou enfocament per a la gestió dels recursos vegetals
Amb l’aprovació d’aquesta nova normativa, el Govern de la Generalitat vol establir protocols clars que ajudin a controlar l’activitat extractiva i assegurin la sostenibilitat dels recursos vegetals. Així, la recollida comercial d'espècies com el llentiscle i el bruc es realitzarà sota un marc regulador que permeti minimitzar els impactes ambientals i garantir la traçabilitat dels productes, amb l’objectiu de protegir els ecosistemes naturals i evitar la sobreexplotació d’aquests recursos.
L’informe també posa en relleu la necessitat d’un seguiment més estricte de les activitats de recol·lecció i de la coordinació entre els agents de seguretat, els propietaris forestals i les empreses implicades. Només així es podrà assegurar un futur sostenible per a la recol·lecció de plantes aromàtiques i medicinals a Catalunya.
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Ramon Carbonell, conseller delegat de JLG-Ausa: «L’empresari català potser és massa modest, però això el fa fort perquè s’equivoca menys»
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any