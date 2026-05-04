L'Oficina Mòbil d'Atenció Ciutadana de la Generalitat torna a Solsona
L’OAC mòbil estarà disponible de dos quarta de deu fins les onze del matí a la Plaça del Camp per ajudar a fer tràmits en línia
Aquest dilluns dia quatre de maig l’Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) mòbil de la Generalitat farà una parada a Solsona per oferir serveis presencials a la ciutadania. Aquesta nova iniciativa permetrà als veïns i veïnes del municipi accedir a una àmplia gamma de tràmits i serveis de manera directa i còmoda, sense necessitat de desplaçar-se a altres seus de l’administració.
L’OAC mòbil estarà disponible de 9.30 a 11 h a la Plaça del Camp. Durant aquest temps, els ciutadans podran obtenir informació sobre serveis i tràmits disponibles, així com rebre suport per fer gestions en línia, com ara la tramitació de documents o la configuració d’identificacions digitals. A més, l’OAC mòbil també oferirà l’oportunitat de gestionar consultes, queixes i suggeriments relacionats amb els serveis públics.
Aquesta nova etapa forma part del desplegament de l’OAC mòbil a diversos municipis de la comarca, amb l’objectiu d’apropar l’administració a la ciutadania. Solsona és una de les localitats seleccionades per acollir aquest servei, que s’implementarà de manera periòdica, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Solsona.
L'OAC mòbil és una de les múltiples iniciatives de la Generalitat per facilitar l'accessibilitat als serveis públics i millorar la comunicació amb la ciutadania. A més, l’oficina mòbil es desplaça regularment a altres localitats per garantir que tots els ciutadans puguin realitzar tràmits sense haver de desplaçar-se a altres punts de la comarca.
Per a més informació sobre els serveis i tràmits disponibles a l'OAC mòbil, els interessats poden consultar el lloc web oficial de la Generalitat a gen.cat/oacmobil.
Amb aquesta acció, el servei d'atenció ciutadana es vol fer més accessible i proper a totes les persones, millorant així la qualitat dels serveis públics i facilitant la gestió administrativa.
