Solsona convoca una Fira de Sant Isidre que reforça la seva essència
El certamen fa més èmfasi en els sectors agrícola i festiu i incorpora novetats com La SexTruck, un espai itinerant de sensibilització sobre sexualitats i feminismes, així com diverses propostes familiars
Solsona tornarà a ser del 14 al 17 de maig el centre de l’activitat econòmica, social i cultural del Solsonès i la seva àrea d'influència amb la celebració de la 73a edició de la Fira de Sant Isidre, un esdeveniment consolidat com una de les grans cites firals de la comarca. Organitzada pel Consell Comarcal del Solsonès i la Comissió Organitzadora, la programació d’aquest any inclou una combinació de tradició i innovació, amb activitats que abasten des de les mostres ramaderes fins a l’artesania, la música i la gastronomia, sense oblidar l’essència agrícola que dóna forma al certamen.
Un reflex de la terra pagesa i emprenedora
La presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, M. Claustre Sunyer, ha destacat la importància d’aquesta fira com un reflex del caràcter de la comarca: “La Fira de Sant Isidre és un punt de trobada, d’activitat i d’orgull col·lectiu que any rere any projecta Solsona i el Solsonès.” Així, la fira es reafirma com una gran mostra de la terra pagesa, emprenedora i orgullosa de les seves arrels. Malgrat la lamentable absència de vaques per segon any consecutiu, Sunyer ha expressat tot el suport al sector ramader i l’esperança de recuperar aquesta presència emblemàtica en futures edicions.
Tradició i novetats en una programació àmplia
Els grans eixos de la fira d’enguany continuen sent les mostres ramaderes, amb la XXIV Mostra de Bestiar Equí i la XVI Mostra d’Oví i Cabrum, així com una àmplia exposició de maquinària agrícola, automoció i artesania. Els expositors no només provenen del sector agrari, sinó també de la indústria, el comerç i les entitats del territori, convertint Solsona en un gran aparador del teixit productiu local. Entre les novetats més destacades, trobem el retorn de Sant i Sidra, una proposta musical i gastronòmica estrenada l’any passat que en aquesta edició es consolida amb una programació de concerts i una oferta gastronòmica de proximitat.
Cultura i activitats per a tots els públics
La Fira de Sant Isidre no només es basa en la seva vessant comercial i ramadera, sinó que també incorpora una àmplia oferta d’activitats culturals i d’oci per a tots els públics. La programació arrencarà dijous 14 de maig amb una jornada tècnica sobre la gestió de males herbes tòxiques en pastures, i divendres es sumaran activitats com maridatges gastronòmics, un pòdcast en directe sobre habitatge digne i la presentació del projecte Solsonianes, entre d’altres.
El cap de setmana serà el moment àlgid de la fira, amb activitats continuades des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre. La inauguració oficial anirà a càrrec del president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i la secretària general del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Cristina Massot. Entre les activitats més destacades, els visitants podran gaudir de la XXVIII edició del Zoom Fotogràfic de la Fira, trobades de vehicles clàssics i súper cars, el concurs de tir al plat, espectacles familiars, presentacions literàries i teatre, així com diversos concerts i cites festives com el Bestiari Fest 2026.
Sensibilització i activitats noves per a tots
Enguany, la fira incorpora també novetats com La SexTruck, un espai itinerant de sensibilització sobre sexualitats i feminismes, i diverses propostes familiars repartides per la ciutat. Diumenge es recuperaran activitats com el concurs de tala de troncs i les exhibicions de dansa, mentre que la música i la gastronomia continuaran sent protagonistes amb una nova jornada del Sant i Sidra.
Una fira feta entre tots
La Fira de Sant Isidre no seria possible sense la col·laboració activa de les entitats, empreses i col·laboradors del territori, que contribueixen a mantenir viva una cita que no només és un aparador de l’economia local, sinó també un espai de trobada i celebració per a tots els habitants del Solsonès i els visitants que s’hi acosten. Des de l’organització, es convida tothom a viure intensament aquests quatre dies d’activitats, que prometen consolidar la fira com a referent de la comarca i una veritable festa popular que uneix tradició, innovació i, sobretot, orgull local.
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
- Atropellen una dona de 89 anys que anava per la vorera a Manresa i el cotxe es dona a la fuga
- Judit Benítez, jove de 25 anys i mare de dues filles: 'Abans de ser mare, he estat dona; hem de mirar de cuidar-nos una mica
- Ramon Carbonell, conseller delegat de JLG-Ausa: «L’empresari català potser és massa modest, però això el fa fort perquè s’equivoca menys»
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès
- "És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès