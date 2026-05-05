'La Circular’, el nou moviment d’empresàries de l’Anoia, el Berguedà, el Garraf-Penedès, Solsonès i Cardona
La iniciativa, impulsada per diverses entitats econòmiques unides pel talent femení, celebrarà la seva primera trobada el 14 de maig a la Muntanya de Sal de Cardona
Amb la voluntat de crear un espai de connexió real entre directives i empresàries de diversos territoris, s’ha presentat la nova ‘Circular’, una iniciativa que agrupa talent femení de l’Anoia, el Berguedà, el Garraf-Penedès i l’àrea del Solsonès-Cardona. La jornada inaugural tindrà lloc el dijous 14 de maig en un escenari singular, la Muntanya de Sal de Cardona.
El projecte està promogut per diverses entitats del territori: l’Associació d’Empreses de Cardona (Dones que fan empresa), ACEB Suma, UEA Inquieta i Dones d’Empresa Penedès-Garraf, amb el suport del Consell Territorial de Catalunya de Foment Dones d’Empresa.
Més enllà del networking
La ‘Circular’ es planteja com una iniciativa que vol anar més enllà de les trobades convencionals. L’objectiu és generar un ecosistema de col·laboració estable on les participants puguin compartir coneixement, detectar oportunitats de negoci i impulsar projectes conjunts entre comarques.
Segons les entitats impulsores, la diversitat territorial i sectorial de les participants ha de permetre una mirada més àmplia de la realitat econòmica, afavorint la creació d’aliances estratègiques i l’intercanvi de recursos i experiències. La voluntat és consolidar una xarxa sòlida que reforci el paper de la dona en el teixit empresarial.
Programa de la jornada
La trobada, que es desenvoluparà entre les 10 del matí i les 4 de la tarda, inclourà diferents activitats pensades per fomentar la interacció entre les assistents. El programa preveu una recepció institucional, una visita cultural a l’entorn de la Muntanya de Sal, sessions de dinamització i networking, així com un dinar a peu dret per tancar la jornada.
Inscripcions obertes
Les organitzadores han obert ja el període d’inscripcions per a totes les directives i empresàries interessades a formar part d’aquesta nova xarxa. El cost de participació és de 30 euros, import que inclou la visita guiada i el dinar.
Amb aquesta primera edició, la ‘Circular’ aspira a convertir-se en un punt de trobada de referència per al lideratge femení al territori i a posar les bases d’una col·laboració empresarial més transversal i cohesionada.
