Junta de Seguretat de Solsona: més coordinació i augment del 14% de les actuacions de la Policia Local
Els delictes a la capital comarcal van passar de 256 a 348 durant el 2025, amb un increment del 36%
La Junta Local de Seguretat de Solsona ha fet balanç de les dades del darrer any i ha posat en relleu la coordinació entre els diferents cossos policials. La sessió, la primera del mandat, es va celebrar a la sala de plens de l’Ajuntament amb representants institucionals i operatius.
La reunió va estar presidida per l’alcaldessa, Judit Gisbert, amb la participació de la regidora de Governació, Esther Espluga; la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, i la directora dels Serveis Territorials d’Interior, Elena Roca, entre altres responsables.
Més serveis i pes de la prevenció
Durant el 2025, la Policia Local va dur a terme un total de 7.782 serveis, dels quals 5.313 van ser d’ofici. Aquesta xifra representa un augment superior al 14% respecte de l’any anterior.
El cap del cos, Eliseu Ribalta, va destacar que la prevenció continua sent la línia principal d’actuació, amb 1.166 serveis vinculats a aquest àmbit.
En matèria de trànsit, es van registrar 1.738 denúncies, el 69% de les quals relacionades amb l’estacionament regulat. Pel que fa a l’accidentalitat, es van comptabilitzar 112 accidents, amb concentració a la carretera de Manresa.
Increment dels delictes
Segons dades dels Mossos d’Esquadra, els delictes van passar de 256 a 348 durant el 2025, fet que representa un increment del 35,9%. Tot i això, es mantenen per sota de la mitjana del país.
El sotsinspector Marc Minguella va detallar que el nivell de resolució se situa en el 69,5%, mentre que es van practicar 49 detencions, un 9,3% menys que l’any anterior.
L’alcaldessa va remarcar la coordinació entre cossos i la tasca conjunta en matèria de seguretat. Per la seva banda, Tortolero va situar les dades de Solsona en relació amb el conjunt del país i va apel·lar a mantenir la presència policial.
Actuacions d’emergència
Els Agents Rurals van dur a terme 266 actuacions, amb incidència en la prevenció d’incendis forestals i el control de la pesta porcina. També es va detectar un augment dels accidents amb fauna.
Pel que fa als Bombers de la Generalitat, es van registrar 250 serveis no urgents. Els salvaments van sumar 36 intervencions, mentre que els incendis en edificis van passar de 14 a 21. Les assistències tècniques van augmentar de 13 a 31, i els serveis per accidents de trànsit, de 14 a 19. També es van comptabilitzar 2 incendis en vegetació.
Amb aquest balanç, la Junta Local de Seguretat estableix les línies de coordinació entre administració i cossos operatius per al seguiment de la seguretat al municipi.
