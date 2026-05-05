Una road movie local promourà l'economia del Solsonès i Cardona
El projecte, impulsat per l’Agència de Desenvolupament, es presentarà aquest dijous i es projectarà a les dues capitals del Cardener
Una road movie protagonitzada per alumnes dels instituts del territori vol posar en valor les oportunitats laborals de proximitat i contribuir a retenir el talent jove. La iniciativa, impulsada per Agència de Desenvolupament de Solsona i Cardona, mostra com estudiants s’imaginen el seu futur professional sense haver de marxar lluny de casa.
El film compta amb la participació d’alumnes dels instituts Institut Francesc Ribalta i Arrels II, així com de l’institut Sant Ramon de Cardona. A través d’un recorregut pel territori, els joves exploren empreses i sectors econòmics propers, tot imaginant-se en quins àmbits podrien desenvolupar la seva carrera en un futur.
El projecte ha estat dirigit pel cineasta solsoní Arnau Abella Travesset i adopta el format de road movie per apropar el teixit empresarial a les noves generacions amb un llenguatge audiovisual fresc i proper.
Projeccions i dinamització econòmica
La pel·lícula es projectarà aquest mes al Cine París i al teatre Els Catòlics de Cardona. Les sessions no seran només una exhibició cinematogràfica, sinó que s’acompanyaran d’accions complementàries amb l’objectiu de generar noves col·laboracions entre empreses i agents econòmics de la zona.
Segons els promotors, la iniciativa pretén reforçar els vincles entre el món educatiu i l’empresarial, i alhora donar visibilitat a les oportunitats professionals existents al territori.
Presentació pública
El projecte es presentarà oficialment aquest dijous, 7 de maig, a les 11 del matí, en un acte que tindrà lloc a les instal·lacions de Trepovi, al polígon industrial de Santa Llúcia de Solsona.
Hi intervindran la directora de l’Adlsolcar, Glòria Domíngez; el director del film, Arnau Abella Travesset; el president de l’Associació d’Empreses de Cardona, Pep Barrera, i la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer, en representació de l’administració local al Pacte de territori.
Amb aquesta proposta, el territori busca noves fórmules per connectar joventut i empresa, i reforçar un model de desenvolupament arrelat al territori.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès