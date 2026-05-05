Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Judit VinyesRosa PeralRodaliesHantavirusFerran MascarellLa Meva Salut
instagramlinkedin

Una road movie local promourà l'economia del Solsonès i Cardona

El projecte, impulsat per l’Agència de Desenvolupament, es presentarà aquest dijous i es projectarà a les dues capitals del Cardener

El rodatge d'un curt a Manresa

El rodatge d'un curt a Manresa / OSCAR BAYONA

Miquel Spa

Miquel Spa

Solsona/Cardona

Una road movie protagonitzada per alumnes dels instituts del territori vol posar en valor les oportunitats laborals de proximitat i contribuir a retenir el talent jove. La iniciativa, impulsada per Agència de Desenvolupament de Solsona i Cardona, mostra com estudiants s’imaginen el seu futur professional sense haver de marxar lluny de casa.

El film compta amb la participació d’alumnes dels instituts Institut Francesc Ribalta i Arrels II, així com de l’institut Sant Ramon de Cardona. A través d’un recorregut pel territori, els joves exploren empreses i sectors econòmics propers, tot imaginant-se en quins àmbits podrien desenvolupar la seva carrera en un futur.

El projecte ha estat dirigit pel cineasta solsoní Arnau Abella Travesset i adopta el format de road movie per apropar el teixit empresarial a les noves generacions amb un llenguatge audiovisual fresc i proper.

Projeccions i dinamització econòmica

La pel·lícula es projectarà aquest mes al Cine París i al teatre Els Catòlics de Cardona. Les sessions no seran només una exhibició cinematogràfica, sinó que s’acompanyaran d’accions complementàries amb l’objectiu de generar noves col·laboracions entre empreses i agents econòmics de la zona.

Segons els promotors, la iniciativa pretén reforçar els vincles entre el món educatiu i l’empresarial, i alhora donar visibilitat a les oportunitats professionals existents al territori.

Presentació pública

El projecte es presentarà oficialment aquest dijous, 7 de maig, a les 11 del matí, en un acte que tindrà lloc a les instal·lacions de Trepovi, al polígon industrial de Santa Llúcia de Solsona.

Hi intervindran la directora de l’Adlsolcar, Glòria Domíngez; el director del film, Arnau Abella Travesset; el president de l’Associació d’Empreses de Cardona, Pep Barrera, i la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer, en representació de l’administració local al Pacte de territori.

Notícies relacionades

Amb aquesta proposta, el territori busca noves fórmules per connectar joventut i empresa, i reforçar un model de desenvolupament arrelat al territori.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
  2. Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
  3. És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
  4. Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
  5. Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
  6. Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
  7. Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
  8. El llop fa tres atacs per primera vegada al sud del Solsonès

Una road movie local promourà l'economia del Solsonès i Cardona

Una road movie local promourà l'economia del Solsonès i Cardona

La Fiscalia no té "cap dubte" del maltractament del nadó que va ser hospitalitzat a Vall d'Hebron i demana que els pares continuïn a la presó

La Fiscalia no té "cap dubte" del maltractament del nadó que va ser hospitalitzat a Vall d'Hebron i demana que els pares continuïn a la presó

Indemnitzat amb més de 7.000 euros un treballador acomiadat per trucar a la família des del telèfon de l’empresa

Indemnitzat amb més de 7.000 euros un treballador acomiadat per trucar a la família des del telèfon de l’empresa

Sant Jordi es prepara per cuinar 300 quilos de cargols en una nova edició del Roseret

Sant Jordi es prepara per cuinar 300 quilos de cargols en una nova edició del Roseret

Marganell celebrarà una Festa del Panellet que combinarà tradició i divulgació

Marganell celebrarà una Festa del Panellet que combinarà tradició i divulgació

El prestigiós blog d’arquitectura HIC recull la transformació de la plaça Aguilar de Navarcles

El prestigiós blog d’arquitectura HIC recull la transformació de la plaça Aguilar de Navarcles

Amnistiat per primera vegada un mosso d'esquadra en un cas d’espionatge a l’independentisme

Amnistiat per primera vegada un mosso d'esquadra en un cas d’espionatge a l’independentisme

Satisfacció entre els usuaris de l'R4 pel restabliment del servei: "Aquests tres mesos han estat un caos"

Satisfacció entre els usuaris de l'R4 pel restabliment del servei: "Aquests tres mesos han estat un caos"
Tracking Pixel Contents