Veïns de Pinós van veure el llop a la vora de casa abans del segon atac al Solsonès

Una família anglesa que resideix a la casa Els Plans va poder fotografiar el depredador

El llop passant per un camí de Pinós a finals de setembre / Arxiu Particular

Enric Badia

Manresa

El llop solitari que va produir tres atacs a ovelles del Solsonès hauria estat fotografia passat per una casa de pagès del Solsonès, al municipi de Pinós. Una família britànica que passa les temporades de primavera i estiu al mas Els Plans va fer una imatge del llop passant per la seva finca. La fotografia és de poca qualitat, però permet apreciar l'animal, un dels grans depredadors, com passa per un camí en una zona amb poca vegetació.

La imatge va ser presa el dia 29 de setembre, després del segon atac del depredador a la Molsosa, a 1,5 quilòmetres en línia recta de la casa de Puigpelat, en aquest mateix municipi, on el llop va matar directament una dotzena de xais. Ja n'hi havia hagut un el mes d'agost a la mateixa casa (uns deu xais morts) i els veïns de la zona, pagesos i famílies que hi tenen una segona residència, estaven alertats que hi havia hagut un atac i que amb tota probabilitat, encara que l'administració no ho confirmés, es tractava de la presència del llop.

Els ramaders afectats van exposar els fets a l'administració, però els tècnics no van visitar la zona fins unes setmanes després. Qui sí que va confirmar que es tractava d'un atac de llop va ser el zoologista i naturalista Martí Boada, que passava uns dies a Puigpelat quan es va produir el primer atac i va afirmar que l'atac es podia atribuir, per tal com havia ferit els xais, a un llop.

En aquesta zona situada al sud del Solsonès no hi havia constància de la presència del llop des de fa més de 100 anys. Com a mínim, tres generacions no han vist mai el llop, en canvi, sí que hi ha força toponímia que explica que històricament hi havia sigut, hi ha història familiar que ho avala i fins i tot trampes per atrapar-lo.

