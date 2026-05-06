Un Ajuntament entre els veïns: el govern de Solsona visita els barris
Els divendres i dissabtes de maig regidors i alcaldessa faran disset trobades amb la ciutadania per copsar-se les necessitats a peu de carrer
L’Ajuntament de Solsona ha programat una ronda de visites als barris entre el 8 i el 23 de maig, amb un total de 17 convocatòries que es desenvoluparan divendres i dissabtes. Aquesta iniciativa, que es fa de manera bianual a la primavera i la tardor, busca reforçar el contacte directe amb la ciutadania, recollir propostes i fer un seguiment de les actuacions municipals a cada zona.
En totes les visites hi prendrà part també l’alcaldessa, Judit Gisbert. Les trobades a peu de carrer dels regidors de barri amb els veïns són un dels principals canals de participació ciutadana des de la seva posada en marxa el 2015. L’última ronda va tenir lloc l’octubre passat.
Els responsables de conduir les visites són membres del govern municipal (ERC i ApS-CUP) i del grup de Treballem per Solsona, que actua a l’oposició. Les demandes recollides es classifiquen en cinc grans àrees: governació, brigada, arbrat i zones verdes, neteja viària i altres.
Calendari de visites:
Divendres 8 de maig
19 h – Els Masos (Albert Colell)
19.30 h – Cal Xuxa (Joan Parcerisa i Isabel Pérez)
Dissabte 9 de maig
10 h – El Pont (Ramon Montaner i Marc Barbens)
11 h – El Tossal i Serrat d’en Mingo (Pilar Viladrich i Marc Barbens)
12 h – Creu Blanca i carrer de les Vinyes (Maria Moumen)
13 h – La Plana (Joan Parcerisa)
16 h – Nucli antic (Maria Moumen i Isabel Pérez)
17 h – Cal Llarg i Cal Dot (Ramon Montaner i Isabel Pérez)
Divendres 15 de maig
19 h – El Vinyet, sala cultural de l’Ajuntament (Joan Parcerisa)
19.30 h – Cabana d’en Geli (Albert Colell i Marc Barbens)
Divendres 22 de maig
19.30 h – Torregassa i Sant Jaume (Esther Espluga)
Dissabte 23 de maig
10 h – Turó de Sant Magí i zona esportiva (Albert Colell i Jordi Sendarrubias)
11 h – El Camp (Pilar Viladrich)
12 h – Sant Ramon (Esther Espluga)
13 h – Mirasol (Esther Espluga i Jordi Sendarrubias)
16 h – Camp del Molí (Pilar Viladrich)
17 h – Creu de Sant Joan (Cissa) (Ramon Montaner i Jordi Sendarrubias)
Amb aquesta nova ronda de visites, l’Ajuntament de Solsona reafirma la voluntat de mantenir una escolta activa als barris i fomentar la participació directa dels ciutadans en la gestió municipal.
