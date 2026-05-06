Fira de Sant Isidre de Solsona: una jornada tècnica analitzarà la gestió de les plantes tòxiques

La trobada oferià eines a agricultors i ramaders per identificar i tractar les espècies invasores que afecten pastures

Unes pastures al Solsonès / CCS

Miquel Spa

Solsona

La Sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès acollirà el pròxim 14 de maig la jornada tècnica “Gestió de males herbes tòxiques en pastures i extensius: identificació, efectes sobre la salut animal i mètodes de control”, en el marc de la 73a Fira de Sant Isidre de Solsona.

Adreçada a agricultors, ramaders i professionals del sector agrari, la jornada busca oferir eines pràctiques per identificar i gestionar les plantes tòxiques i invasores que afecten pastures i cultius extensius, així com prevenir els seus efectes sobre la salut animal i l’activitat productiva.

La sessió començarà a tres quarts de deu amb la benvinguda institucional del Consell Comarcal i la presentació de la jornada. El programa inclou diverses ponències especialitzades sobre la presència de plantes invasores, estratègies per evitar-ne l’expansió i els efectes de les males herbes tòxiques sobre el bestiar, amb especial atenció a la clínica veterinària en remugants. També es presentaran mètodes de control, com el desherbat mecànic en cultius extensius.

Entre els ponents hi participaran professionals i investigadors del Departament d’Agricultura, dels parcs naturals, del CREAF, la UAB i l’IRTA, aportant una mirada tècnica i aplicada a aquesta problemàtica, que cada vegada té més incidència en el sector primari.

L’objectiu de la jornada és contribuir a una gestió més eficient d’aquestes espècies i reduir les pèrdues econòmiques que poden provocar en explotacions ramaderes i agrícoles. L’activitat està organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Solsonès, i les inscripcions es poden formalitzar a través de RuralCat.

