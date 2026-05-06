Fira de Sant Isidre de Solsona: una jornada tècnica analitzarà la gestió de les plantes tòxiques
La trobada oferià eines a agricultors i ramaders per identificar i tractar les espècies invasores que afecten pastures
La Sala Francesca de Llobera del Consell Comarcal del Solsonès acollirà el pròxim 14 de maig la jornada tècnica “Gestió de males herbes tòxiques en pastures i extensius: identificació, efectes sobre la salut animal i mètodes de control”, en el marc de la 73a Fira de Sant Isidre de Solsona.
Adreçada a agricultors, ramaders i professionals del sector agrari, la jornada busca oferir eines pràctiques per identificar i gestionar les plantes tòxiques i invasores que afecten pastures i cultius extensius, així com prevenir els seus efectes sobre la salut animal i l’activitat productiva.
La sessió començarà a tres quarts de deu amb la benvinguda institucional del Consell Comarcal i la presentació de la jornada. El programa inclou diverses ponències especialitzades sobre la presència de plantes invasores, estratègies per evitar-ne l’expansió i els efectes de les males herbes tòxiques sobre el bestiar, amb especial atenció a la clínica veterinària en remugants. També es presentaran mètodes de control, com el desherbat mecànic en cultius extensius.
Entre els ponents hi participaran professionals i investigadors del Departament d’Agricultura, dels parcs naturals, del CREAF, la UAB i l’IRTA, aportant una mirada tècnica i aplicada a aquesta problemàtica, que cada vegada té més incidència en el sector primari.
L’objectiu de la jornada és contribuir a una gestió més eficient d’aquestes espècies i reduir les pèrdues econòmiques que poden provocar en explotacions ramaderes i agrícoles. L’activitat està organitzada pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Solsonès, i les inscripcions es poden formalitzar a través de RuralCat.
- L’advocada de Rosa Peral renuncia a la seva defensa en tots els processos judicials que té oberts
- Un home de 60 anys resulta ferit greu en una explosió de gas a Manresa
- És un atac de llop”: L'expert Martí Boada analitza l'arribada del depredador al sud del Solsonès
- Soc 'Trementinaira' com la besàvia i ho escric amb 'a' perquè em dona la gana
- Dues excursionistes es desorienten fent una ruta pel Cadí-Moixeró i han de demanar socors
- Els Mossos i la Fiscalia alerten del consum entre joves de nitazens, el “superopioide” cent vegades més potent que el fentanil
- Demanen 2 anys i 3 mesos de presó per a la propietària d’una pastisseria de la carretera de Vic de Sant Fruitós que estafava diners a un client que no s’hi veia bé
- La 'droga dels pobres' a la Catalunya central guanya consumidors, aliens als seus mites i estigmes