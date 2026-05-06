S'inicia un projecte transpirinenc per defensar la relació dels ramaders amb el llop i amb l'os
L'estudi, que es fa conjuntament amb Espanya, França i Andorra, està tutelat per professors de la Universitat Autònoma de Barcelona i té un pressupost de gairebé 2 milions d'euros
ACN/Enric Badia
Espanya, França i Andorra, amb la presència de la Generalitat i la coordinació de la Universitat Autònoma de Barcelona han iniciat un projecte, LoupO Coexistence, que pretén millorar la convivència entre ossos, llops i activitats rurals al Pirineu. El projecte amb un pressupost de gairebé 2 milions d'euros, té una durada de tres anys i un ajut europeu del 65% del total pressupostat. Aquest treball conjunt, que fa mesos que s'està gestant, s'ha presentat justament la setmana en què s'ha conegut que el llop havia arribat a la part sud del Solsonès i que havia protagonitzat tres atacs a ramats, dos a la mateixa finca de Puigpelat i un tercer en una masia de Vallmanya, a Pinós. Veïns d'aquest municipi van aconseguir prendre'n imatges.
L'objectiu és "afavorir la conservació transfronterera de la biodiversitat als Pirineus de França, Espanya i Andorra, mitjançant el seguiment i la gestió de les poblacions d'os i llop i l'estudi de la percepció d'ambdues espècies". Durant el període de vigència del projecte es farà "un seguiment, prevenció i coexistència de la fauna salvatge".
La primera acció consistirà a monitorar les poblacions d'os i llop als Pirineus mitjançant el desenvolupament de tècniques genètiques i ecològiques innovadores i no invasives, com la intel·ligència artificial i la genòmica avançada. Entre altres aspectes, es farà servir la IA per millorar la identificació d'exemplars, s'utilitzaran nous marcadors moleculars per determinar amb més precisió la filiació i la hibridació dels nous individus, s'estudiarà la seva dieta i se'n millorarà el control sanitari.
La segona acció consistirà a minimitzar el nombre d'atacs contra la ramaderia extensiva de muntanya i l'apicultura mitjançant l'aplicació de tècniques de prevenció noves i eficients, per tal de reduir la tensió social. En aquest sentit, es potenciaran accions com l'ús de gossos guardians, la formació de pastors i l'edició de manuals específics sobre la gestió del bestiar. També s'estudiarà l'ús de dissuasius acústics per aplicar-los en circumstàncies d'alta pressió de depredació, i es plantejaran mesures en el sistema de peritatge d'atacs o en la mediació de conflictes per millorar la coexistència entre ambdues espècies i el sector primari.
Finalment, s'estudiarà la percepció d'ambdues espècies entre la població local dels Pirineus per determinar el grau d'acceptació d'ambdós carnívors, a través de l'organització de fòrums, l'intercanvi d'experiències entre els diferents actors i estudis específics.
