El Solsonès obre la inscripció per les ajudes al transport i menjador escolars
Les sol·licituds es poden presentar telemàticament o presencialment amb cita fins al 29 de maig
El Consell Comarcal del Solsonès ha anunciat l’obertura de la convocatòria per sol·licitar els ajuts de menjador i transport escolar pel curs 2026-2027. Les sol·licituds es poden presentar telemàticament a través de la seu electrònica de l’ens comarcal o presencialment amb cita prèvia, fins al 29 de maig de 2026.
Totes les persones interessades poden consultar les bases reguladores publicades a l’e-tauler del Consell Comarcal i al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOP) núm. 73, de 17 d’abril de 2026. El Consell Comarcal recomana no esperar a última hora per presentar les sol·licituds i assegurar-se que la documentació aportada és completa, ja que no s’admetran sol·licituds incompletes.
Per agilitzar els tràmits, l’ens comarcal ha incorporat un nou aplicatiu que facilita la presentació de les sol·licituds. Els interessats poden accedir-hi a través dels següents enllaços:
A més, en relació amb sol·licituds de cursos anteriors, els dies 11 de maig al matí i 12 de maig a la tarda, la presidenta del Consell Comarcal, M. Claustre Sunyer, i la consellera d’Educació, Sara Vilches, atendran personalment els ciutadans per resoldre dubtes i queixes. Les cites prèvies es poden sol·licitar trucant al 973 48 20 03 o adreçant-se presencialment al Consell Comarcal del Solsonès.
Amb aquesta iniciativa, el Consell Comarcal del Solsonès vol garantir l’accés als recursos educatius i facilitar la gestió de les ajudes a les famílies del territori.
