Lídia Fàbregas, del Museu Diocesà de Solsona al Medieval de Vic
La directora tècnica de l'equipament solsoní des del 2020 assumeix la gestió del centre especialitzat en art medieval d'Osona
ACN
El Museu d'Art Medieval de Vic (MEV) inicia una nova etapa amb el nomenament de Lídia Fàbregas com a nova directora de la institució. Fàbregas assumeix el càrrec aquest mes de maig i relleva Oriol Picas, que es jubila després de més de quatre anys al capdavant del museu. La nova directora ha estat directora tècnica del Museu Diocesà i Comarcal de Solsona des del 2020, on també ha exercit d'altres funcions. Llicenciada en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb especialitat en Arqueologia, i diplomada en el postgrau en Direcció Estratègica de Museus i Centres Patrimonials per la Universitat de Girona, Fàbregas compta amb una sòlida formació en gestió cultural i direcció d'equipaments patrimonials.
Fàbregas assumeix el càrrec "amb molta il·lusió, responsabilitat i respecte" i qualifica el nou repte com "una oportunitat professional". En aquest sentit, ha remarcat la voluntat de reforçar el vincle del museu amb la comunitat, el territori i el sector museístic català, amb l'objectiu de consolidar "un model obert, arrelat i connectat amb la societat actual".
La nova directora ha participat en diversos espais de treball com el Fòrum dels Museus de Catalunya i la Comissió Tècnica de la Xarxa de Museus de les Terres de Lleida i Aran, i és membre de l'Associació de Museòlegs de Catalunya i de l'ICOM.
