Una pel·lícula mostra les oportunitats laborals del Solsonès i Cardona

L’Agència de Desenvolupament Local (Adlsolcar) presenta el migmetratge 'Trobar el lloc', una iniciativa que busca promocionar el teixit empresarial

La presentació del migmetratge / AJ SOLSONA

Miquel Spa

L’Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar) ha presentat el migmetratge Trobar el lloc, una iniciativa que busca promocionar el teixit empresarial del territori i reflexionar sobre el futur laboral dels joves. La pel·lícula, de 40 minuts de durada, es projectarà el 26 de maig al Cine París de Solsona i l’endemà al teatre Els Catòlics de Cardona, amb entrada lliure.

El film, una road movie protagonitzada per estudiants de 4t d’ESO, batxillerat i cicles formatius dels instituts Francesc Ribalta i Arrels II de Solsona i Sant Ramon de Cardona, planteja un recorregut per diferents empreses locals, combinant testimonis i experiències laborals reals amb la imaginació dels joves sobre on podrien treballar si decideixen establir-se a la zona.

Durant la presentació, celebrada a les instal·lacions de l’empresa Trepovi, hi van participar la directora de l’Adlsolcar, Glòria Domíngez; el director del film, Arnau Abella Travesset; el president de l’Associació d’Empreses de Cardona, Pep Barrera; i la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer, acompanyats de les alcaldesses de Solsona i Cardona, Judit Gisbert i Lluïsa Aliste.

Sunyer va subratllar que la pel·lícula reflecteix “empreses compromeses, innovadores i arrelades al territori, en un muntatge que ens emociona i fa evident la sort que tenim de viure i treballar aquí”. Per la seva banda, Barrera va destacar que l’objectiu és trencar estereotips: “Moltes vegades creiem que les oportunitats laborals són a l’àrea metropolitana, mentre que aquí tenim un teixit empresarial potent i divers que necessita perfils professionals molt variats”.

Domínguez va remarcar la dimensió educativa de la iniciativa: “Aquest film és la part més visible d’un projecte més gran amb els centres educatius, i plantem una llavor perquè els joves pensin en el contingut de la pel·lícula quan hagin de prendre decisions futures”. El director Abella va afegir que “el film juga amb dubtes i respostes reals per crear un itinerari pel territori, i la seva durada curta facilita que es projecti en aules, biblioteques o altres espais públics”.

Projeccions i exposició empresarial

Les projeccions aniran acompanyades d’un espai de trobada per compartir impressions i generar possibles col·laboracions. També s’ha preparat una exposició sobre 25 empreses del Solsonès i Cardona, seleccionades per mostrar la diversitat de sectors, bones pràctiques i potencial de contractació. La mostra serà itinerant i visitarà instituts i altres espais públics per apropar les oportunitats laborals als joves.

Trobar el lloc s’emmarca dins del programa Escola Empresa, que pretén adaptar l’oferta formativa a les necessitats del mercat laboral i potenciar les competències professionals dels estudiants. Durant el curs 2025-2026 s’han realitzat activitats complementàries com enquestes a 156 empreses locals, visites als centres educatius, xerrades i guies per a professionals d’orientació educativa i laboral.

El projecte, amb un pressupost de 44.344 euros, ha estat finançat en més del 70% pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i la Diputació de Barcelona, i en un 27% amb fons propis de les administracions locals. Un cop finalitzades les projeccions, el migmetratge es difondrà a través de les xarxes socials per ampliar-ne l’abast i impacte entre el públic jove.

