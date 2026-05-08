El ramader afectat per l'atac de llop a Vallmanya de Pinós ja ha cobrat la indemnització
L'alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, assegura que la població "no ha de patir per la possible presència del llop", perquè es creu que ja hauria marxat de la zona
Regió7/ACN
Jaume Puigpelat, el ramader de Vallmanya de Pinós afectat per un dels tres atacs de llop al sud del Solsonès ja ha cobrat la indemnització pels danys causats al seu ramat. Així ho ha explicat l'alcalde del municipi, Xavier Vilalta, que ha agraït la celeritat amb què ha treballat la Generalitat i els Agents Rurals a l'hora de compensar els perjudicis que ha patit i de facilitar-li un tancat elèctric per protegir les seves ovelles. El batlle, a més, assegura que la població "no ha de patir" per la possible presència del llop, entre altres coses perquè creu que és molt probable que ja no estigui a la zona.
"És una espècie que es desplaça amb molta rapidesa i sembla que actuava sol", afirma el batlle, fent referència al depredador que hauria atacat a tres ramats de la zona (el de Vallmanya de Pinós i a dos més de la Molsosa). En aquest sentit, recorda que com tot animal salvatge "és molt espantadís" si veu la presència de persones, de manera que no hauria de suposar cap perill per als humans. Pel que fa a la preocupació dels ramaders, es mostra contundent. "Soc optimista i penso que està sota control", diu.
La investigació continua en curs
Els Agents Rurals, que s'encarreguen d'investigar i fer el recompte d'atacs del llop, asseguren que estan analitzant tota la informació disponible en el marc del seguiment habitual del llop i que no poden avançar cap conclusió fins que no finalitzi la investigació.
Tot i això, tant l'alcalde de Pinós com els ramaders asseguren que els Agents Rurals sí que els han confirmat que l'últim atac a Vallmanya de Pinós sí que ha estat del llop, ja que s'han pogut examinar rastres i excrements que hauria deixat l'animal. En el cas de la Molsosa, Puigpelat assegura que serà més difícil de confirmar perquè els agents no van trobar-hi cap rastre.