Prades de la Molsosa: la vida recollida a la revista 'La Fornal' ara en un llibre que és l'ànima del poble
El volum “Prades de la Molsosa. Història i cultura de La Fornal. 25 anys d’història del nostre poble”, recull l’essència local per a les generacions futures
Prades de la Molsosa ja te un llibre que recull l'ànima del poble. El volum “Prades de la Molsosa. Història i cultura de La Fornal. 25 anys d’història del nostre poble”, recull l’essència de la revista local La Fornal i el testimoni dels veïns que hi han participat al llarg de més de dues dècades.
La iniciativa neix de l’Associació Cultural de Prades, amb la implicació directa d’Arnau Vilaseca i de la seva germana, Marina Vilaseca, que ha coordinat l’elaboració del llibre. La idea original, però, es remunta a la tasca de la mare dels dos, Maria Alba Puigpelat, que durant vint-i-cinc anys va liderar la revista, establint cada edició al voltant d’una temàtica concreta: des dels camins ramaders i el carlisme, fins als costums locals, fonts d’aigua o tècniques de pedra seca.
“La Fornal” no és només un butlletí informatiu; cada número recull el coneixement i la memòria de persones del poble, convertint la publicació en un arxiu viu de la història local. La revista anual s’edita coincidint amb la Fira de Sant Pons, que se celebra el primer de maig, i al llarg de 25 anys ha documentat les experiències de gairebé totes les famílies del poble.
El llibre, que compta amb il·lustracions de Vanesa Freixa, aprofundeix en aquest recull històric, recopilant testimonis únics que van des de la producció de mel fins a les activitats carboneres o les tradicions locals. Segons Vilaseca, aquest material permet que les generacions més joves, com la seva filla, puguin conèixer i comprendre la història del seu poble.
La publicació del llibre també posa en valor la tasca col·lectiva de l’associació cultural, on diverses persones han aportat la seva col·laboració en l’elaboració, redacció i gestió del projecte. Aquesta dimensió comunitària ha estat clau per garantir que la memòria local es preservi de manera transversal i horitzontal, fomentant la identitat i els lligams entre els veïn i contribuint a ruralitzar i popularitzar la perspectiva històrica.
Marina Vilaseca, filla de Maria Alba Puigpelat Pallarès, fundadora i promotora de la revista fins que la salut i ho va permetre, ha ordenat les entrevistes i articles en un volum de 300 pàgines, amb maquetació nova i una estructura temàtica que facilita la lectura. Ella explica que el llibre organitza el contingut de La Fornal en una vintena de capítols que abasten des del paisatge medieval i els orígens del poble, fins a festes, infància i jocs, oficis tradicionals i pagesia. Cada capítol combina articles originals de la revista amb els testimonis recollits al llarg dels anys. “Hem revisat 25 Fornals, hem buscat una estructura de temes que tingués lògica i hem seleccionat els testimonis més rellevants per cada capítol”, explica Marina Vilaseca. L’últim capítol, dedicat als 25 anys de La Fornal, ha estat elaborat específicament per al llibre.
El projecte s’ha editat amb la cooperativa Arada, amb el suport del projecte Actua, i ha tingut una tirada inicial de 300 exemplars. La publicació ha tingut una acollida positiva, especialment per la seva aportació a la memòria popular i la història del poble. Marina Vilasseca destaca que “a més del contingut, és una manera de recuperar l’ànima del poble i posar en valor els esforços de la meva mare, que va impulsar aquest projecte cultural durant molts anys”.
Segons Vilaseca, el llibre no només recull històries i tradicions, sinó que contribueix a una perspectiva ruralitzada de la història, permetent comprendre millor els processos i el llegat de la comunitat dins dels límits del poble. “La memòria d’aquests pobles, si no es recupera per aquesta via, no es recupera”, subratlla, afegint que la iniciativa serveix també per posar en relleu la importància de conservar el patrimoni cultural i històric a les zones rurals.
Amb aquesta iniciativa, Prades de la Molsosa consolida una tradició de 25 anys de memòria escrita i cultura local, oferint una obra que no només documenta el passat sinó que també enllaça generacions i reforça el sentit de comunitat al poble.
- La manresana que ha guanyat el pot de l''Atrapa'm si pots': 'El programa m'ha ajudat a recuperar la confiança
- Una joia medieval amagada entre muntanyes a tocar de Manresa
- Entre els monjos de la comunitat recordo una sensació de certa insatisfacció pel tipus de visita
- Els Agents Rurals denuncien un home per fer servir un detector de metalls a Argençola
- El renovat Globus de Manresa es presentarà en societat amb cinc preinauguracions
- Multat amb 200 euros per portar la balisa V-16 però no tenir el líquid o recanvi dins del cotxe
- El funeral per la víctima de la Baells es farà aquest dissabte 25 dies després de trobar el cos
- Jordi Coloma serà l'alcaldable d'Aliança Catalana a Sant Vicenç, el primer candidat del partit al Bages