Tradicions
Vols saber qui són els nous hereu i pubilla de la Catalunya central?
Núria Sàez Torres, de Puig-reig i Aniol Torreblanca, de Sant Fruitós, es van erigir amb el títol en una gala que es va celebrar al Teatre Comarcal
El Teatre Comarcal de Solsona va acollir dissabte la proclamació de la pubilla i l’hereu de la Catalunya central 2026 que va coronar Núria Sàez Torres (pubilla de Puig-reig) i Aniol Torreblanca (hereu de Sant Fruitós de Bages). La banda de 1a dama es va quedar, de nou a Solsona: Maria Garriga Viladrich va cedir la seva representació a la pubilla de la ciutat, Júlia Pallarès Masdenpinós. Els altres candidats escollits per vestir el distintiu vermell van ser Jordi Casafont Gorchs, 1r fadrí de la Catalunya central (hereu de Puig-reig), Meritxell Fígols Ferrer, com a 2a dama (pubilla de la Valldan) i Oriol López Estatuet, 2n fadrí (hereu de Monistrol de Montserrat).
Tots ells es van imposar entre els vint candidats presentats a les proves escrites i orals celebrades dissabte al matí al casal de Cultura i Joventut. Estretament vinculat al pubillatge, el president del jurat i regidor de Cultura i Joventut solsoní, Albert Colell, va remarcar l’alt nivell de tots els aspirants i va emplaçar els joves que assumeixen el nou títol a reivindicar «la cultura com a eina de cohesió social», També, a intentar recuperar la tradició en aquells municipis on s’ha perdut i a implicar-se amb les entitats locals que treballen per una cultura diversa i inclusiva.
Amb més de cinquanta-cinc anys de trajectòria, Solsona és un dels referents del pubillatge a les comarques interiors. El certamen per escollir representants de la regió central va arribar aquest dissabte a la vintena edició.
