Marc Anglarill: "Vull que els solsonins em vegin ara en un altre registre, cantant amb una gran banda"
El vocalista convoca pel juny un concert per celebrar amb els seus veïns els 15 anys als escenaris i fa repas d'una trajectòria de la que en destaca l'emoció d'arribar a la gent
El cantant solsoní Marc Anglarill (1995) ha convocat els seus seguidors a un concert molt especial per commemorar els 15 anys de carrera musical. L’actuació tindrà lloc el diumenge 7 de juny a la Plaça del Camp de Solsona, coincidint amb les festes de Corpus, i promet ser una experiència única per als amants del seu estil “The Crooner”.
Segons el propi artista, “em fa moltíssima il·lusió poder tenir la gran sort de comptar amb la Big Band del Col·legi Santa Maria de Blanes per fer-ho”. La banda, formada per 20 músics professionals, acompanyarà Anglarill sobre l’escenari, aportant un format més ampli i espectacular que els concerts habituals en solitari del cantant. El concert serà gratuït.
L’organització del concert corre a càrrec de l’Ajuntament de Solsona, que acull així una proposta musical de gran nivell en el marc de les celebracions locals. Anglarill anima tothom a participar: “una experiència única que no us podeu perdre. Us hi esperem!”, ha destacat en el seu anunci.
Amb aquesta cita, Marc Anglarill no només celebra el seu recorregut artístic, sinó que també ofereix als espectadors la possibilitat de gaudir d’un concert diferent, ple de música en directe i col·laboracions especials, consolidant la seva trajectòria com una de les veus més reconegudes de la comarca.
"Vull que vegin un altre Marc"
Anglarill explica que "serà sobretot el primer concert que es fa aquí amb Beatmusics en directe, pel que fa al meu format. Jo gairebé sempre he anat sol, i si he fet alguna cosa amb músics ha estat molt puntual, i gairebé sempre fora de Solsona. L’any passat vaig celebrar els 15 anys, però per logística no hem pogut muntar a Solsona fins ara. Vull que la meva gent vegi un altre Marc Anglarill acompanyat per músics, un projecte molt diferent”.
El repertori de la vetllada inclourà clàssics del jazz i l’estil “The Crooner”, amb cançons de figures com Michael Bublé o Frank Sinatra. Anglarill detalla: “Aquell dia tindrem tot un repertori croner, farem un repàs de diferents crooners importants de la història. Tocarem setze peces”. Tot i que l’espectacle serà essencialment per escoltar: “serà un concert amb cadires, per escoltar, perquè aquí a Solsona es balla molt, i m’han vist molt ballant, però també vull que vegin un Marc Englarill molt diferent. Més acompanyat a l’escenari, cent per cent en directe, més canviant, més croner”.
"En quinze anys he viscut de tot; recordo els inicis a la piscina i molt també la pandèmia"
Anglarill defineix la seva veu com a bastant tirant a tenor, però també a bariton. Sobre la seva trajectòria, recorda que aquests quinze anys han estat molt positius, tot i les dificultats: “Hi ha hagut èpoques més fàcils, èpoques més complicades, però hem superat totes les adversitats i hem arribat fins on estem ara, on la gent em coneix. Ha valgut la pena passar per tot el que s’ha passat. És fruit de l’esforç de tots aquests anys i d’estar obert a començar, intentant a tot arreu, sense límits”.
Entre els moments que destaquen de la seva trajectòria, Anglarill cita els inicis a Solsona, actuacions a piscines municipals i residències, concerts en hotels i els primers casaments: “També recordo molt l’època de la pandèmia. Vaig estar present en molts moments de la gent, i molts m’han dit que gràcies a mi van estar millor durant aquells dies. Va ser emotiu, vam fer cinquanta directes des del terrat i tot el veïnat ens seguia”.
Menys concerts i més repertori clàssic
Pel futur, el cantant aposta per consolidar projectes amb músics en directe, equilibrar qualitat i quantitat de feina, i expandir-se a altres mercats: “L’objectiu és dedicar-me més als casaments i esdeveniments personalitzats, portar una vida equilibrada amb salut, qualitat de vida i treballar. També m’agradaria seguir cantant clàssics del jazz amb un projecte consolidat sense deixar de fer festes majors i privades”. El cantant de Solsona remarca el valor emocional de la seva professió: “Cantant per gent gran a les residències o per joves, el cant arriba molt directament a l’ànima de la gent. He vist caure llàgrimes en moments especials com casaments o aniversaris, i això no té preu. És una de les coses més maques de la meva feina i ho valoro amb estima”.
Amb aquest concert, Marc Anglarill reafirma la seva trajectòria a la comarca i ofereix als solsonins l’oportunitat de descobrir un format més gran i amb noves propostes musicals, celebrant una dècada i mitja als escenaris.
