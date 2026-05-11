Solsona homenatja la gent gran amb una setmana d'activitats d'oci i cultura
Entre les noves propostes hi haurà un taller de fotografia, una ruta sobre la deportació nazi i una exposició de memòria col·lectiva
L’Ajuntament de Solsona i el Consell de la Gent Gran han preparat una nova edició de la Setmana de la Gent Gran, que enguany arribarà a la 22a convocatòria amb una vintena d’activitats culturals, esportives i lúdiques repartides durant la darrera setmana de maig. Les inscripcions per a les propostes amb aforament limitat s’obriran dilluns vinent, dia 11, a les dependències municipals de Serveis Socials.
El programa combina activitats consolidades amb diverses novetats pensades per fomentar l’envelliment actiu i la participació social de les persones grans. La majoria de propostes seran gratuïtes, excepte el tradicional dinar de la Festa d’homenatge a la gent gran, que tindrà lloc el diumenge 31 de maig a la sala polivalent. El tiquet costarà 8 euros per a les persones empadronades a Solsona i 22 euros per a les no empadronades.
Entre les novetats d’aquesta edició destaca el taller de fotografia “Solsona amb una nova mirada”, conduït per la fotògrafa Kàtia Prat. La proposta, prevista per al dilluns 25 de maig a la tarda, consistirà en una passejada pel nucli antic per captar detalls quotidians sovint desapercebuts.
Un altre dels plats forts serà l’exposició “Memòries que ens uneixen”, impulsada per Càritas Arxiprestal Solsona-Morunys i que s’inaugurarà el mateix dilluns al casal cívic i comunitari Xavier Jounou. La mostra recull testimonis de catorze persones grans del municipi i és fruit d’un projecte intergeneracional en què també han participat alumnes de l’Escola Arrels Secundària i l’Institut Francesc Ribalta. Durant mesos, joves i gent gran han compartit entrevistes i experiències per construir una memòria col·lectiva de la ciutat.
L’apartat esportiu també incorpora noves activitats amb la col·laboració del Consell Esportiu del Solsonès. El programa inclou una orientació amb bicicleta pels entorns de Solsona i una sessió de walking football, una modalitat de futbol adaptada que es practica caminant.
També sobresurt la ruta de la deportació nazi a Solsona, prevista per al divendres 29 de maig. L’activitat, organitzada per l’historiador Jordi Guixé i la solsonina Ivet Caballol, recorrerà les llambordes Stolpersteine instal·lades a la ciutat per recordar les víctimes locals del nazisme.
El programa es completarà amb xerrades sobre benestar emocional i convivència amb el dolor, tallers participatius i activitats de sensibilització. Paral·lelament, es mantindran cites habituals com la caminada popular, els tallers de manualitats davant l’Ajuntament i la inauguració de les exposicions al casal cívic.
La regidora de Drets Socials, Maria Moumen, destaca que la Setmana de la Gent Gran “és una mostra del reconeixement i l’agraïment de la ciutat cap a les persones grans” i remarca que les activitats volen “promoure un envelliment actiu, saludable i participatiu i combatre la solitud”.
El programa ja s’ha començat a repartir a les 1.500 llars de Solsona amb població major de 65 anys i també es pot consultar en format digital al web municipal.
