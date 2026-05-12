Busquen un veí de Pinós de 78 anys que ahir a la nit no va tornar a casa
L'home, veí del mas Peroi d'Ardèvol, va sortir de casa amb el cotxe a les 10 de la nit i no se n'ha sabut res més
L'Ajuntament de Pinós ha emès un avís de la recerca d'un home gran que ahir no va tornar a casa. Segons l'avís, l'home, el Ramon del mas del Peroi, a Ardèvol, va sortir de casa amb el seu vehicle i no va tornar.
Segons sembla, és habitual que aquesta persona, un jubilat de 78 anys, cada tarda sortia a donar un volt amb el cotxe, un 4x4 Suzuki Grand Vitara gris, però en veure que no retornava a casa, sobre les 10 de la nit es va avisar de la recerca. De moment, aquesta se centra a trobar el vehicle, ja que no es pot determinar cap on començar a buscar. Bombers de la Generalitat ha destinat 2 dotacions, i encara no s'ha establert un centre de comandament.
L’alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, ha explicat a Regió7 que “és un home gran, de 82 anys, molt conegut al poble, aquí ens coneixem tots i no hi havia cap indici de desorientació ni pèrdua de memòria”. L’alcalde ha afegit que “tenia autonomia plena i estava bé segons la seva edat”. Vilalta ha detallat també els hàbits del desaparegut: “acostumava a sortir cada dia amb el cotxe per entretenir-se, sobretot per mirar els camps i les collites, és una manera de distreure’s que fan molts jubilats del municipi”.
El vehicle amb què circulava és un Suzuki Grand Vitara, de color gris i amb matrícula L-3296-AJ, que de moment no ha estat localitzat. La seva desaparició és un dels elements centrals de la investigació.
Davant els fets, s’ha activat un dispositiu amb la participació dels Mossos d’Esquadra, els Bombers i veïns voluntaris del municipi. També s’està treballant amb dades de cobertura mòbil per intentar reconstruir els últims moviments del desaparegut.
L’alcalde ha apuntat que una de les principals hipòtesis és que l’home pugui haver patit algun accident en alguna de les nombroses zones rurals del terme municipal, algunes de les quals tenen difícil accés i punts sense cobertura telefònica. “Si hagués passat alguna cosa, podria no haver pogut avisar, i ara estem tots preocupats i buscant”, ha afirmat.
Des de l’Ajuntament de Pinós s’ha fet una crida a la col·laboració ciutadana perquè qualsevol informació que pugui ajudar en la recerca sigui comunicada immediatament als serveis d’emergència.
Des de l'Ajuntament també s'ha demanat als veïns de la zona que "cadascú es faci responsable de revisar la seva finca i els entorns propers: camins principals, camins de bosc, accessos, etc. Creiem que aquest sistema pot ser més efectiu, ja que cadascú coneix molt bé la seva zona i això permetrà acotar millor la recerca".
