Gerard Bajona, alcalde de la Coma i la Pedra: "Europa també som els municipis petits"
El batlle signa amb cinc alcaldes més del país un manifest reclamant el rol dels pobles en la construcció europea
Els alcaldes de sis municipis catalans, entre els quals el de la Coma i la Pedra, Gerard Bajona, han reivindicat aquest cap de setmana el paper dels petits municipis en la construcció del projecte europeu amb motiu del Dia d’Europa.
Els batlles han signat un article conjunt en què han defensat que Europa també s’ha construït des del món local i han denunciat que massa sovint s’ha associat el projecte europeu a les grans capitals o a les institucions comunitàries.
En aquest sentit, han publicat la carta íntegra, en què han expressat el seu posicionament:
"Cada 9 de maig celebrem el Dia d’Europa, una data que simbolitza el naixement d’un projecte compartit fonamentat en la pau, la solidaritat i la cooperació entre pobles. Massa sovint s’associa Europa amb les grans capitals o amb les seves institucions, però la realitat és que Europa també es construeix, dia a dia, des dels petits municipis. Som part activa d’aquest projecte comú. Des de la proximitat amb la ciutadania, treballem per fer realitat els valors que defineixen la Unió Europea: la democràcia, la cohesió social, el progrés, la sostenibilitat, la igualtat i la convivència. Aquest compromís es concreta en els projectes que impulsem al territori, en les iniciatives que fomenten la participació i en la promoció d’una ciutadania europea activa, crítica i compromesa.
Els municipis signants som pobles i ciutats que creiem en la construcció d’una Unió Europea més forta, solidària, igualitària, resilient i sostenible. Des de la nostra realitat local, contribuïm a donar sentit al projecte europeu, apropant-lo a la vida quotidiana de les persones i fent-lo tangible en cada acció pública. La celebració del Dia d’Europa és, per a nosaltres, una oportunitat per reafirmar aquest compromís i per recordar que Europa no és només una idea llunyana, sinó una realitat que es viu en cada municipi, en cada escola, en cada entitat i en cada ciutadà.
Més enllà dels beneficis dels programes i fons europeus, Europa és, sobretot, un espai de valors compartits que inspira la nostra acció pública i comunitària. En un context global marcat per la incertesa, els conflictes i els grans reptes comuns, els petits municipis volem continuar sent actors compromesos, treballant amb responsabilitat, proximitat i vocació de servei per contribuir a una Europa més cohesionada, més justa i més propera a la ciutadania.
Perquè Europa es construeix des de tots els racons del territori. Perquè els petits municipis també som Europa."
Els signants han remarcat que aquest compromís s’ha concretat en projectes locals, iniciatives de participació ciutadana i accions destinades a fomentar una ciutadania europea activa, crítica i compromesa.
També han defensat que la construcció europea s’ha fet tangible en el dia a dia dels pobles, escoles i entitats, i han reivindicat el paper del món local com a peça clau en la difusió dels valors de la democràcia, la cohesió, la sostenibilitat, la igualtat i la convivència.
Els alcaldes han assegurat que Europa no ha estat una idea llunyana, sinó una realitat present en cada acció pública local, i han alertat que en un context global marcat per la incertesa i els conflictes cal reforçar el projecte europeu des de la proximitat.
Els signants del manifest han estat Oriol Lázaro, alcalde de Campdevànol; Jan Pomés, alcalde de Cervera; Gerard Bajona; Dani Gutiérrez, alcalde de Masquefa; Marta Verdejo, alcaldessa d’Olivella, i Miquel Brugat, alcalde de Peralada.
