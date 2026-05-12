Òscar Ordeig: "A les zones on hi ha presència d'os o de llop hem de veure com podem minimitzar els atacs i les conseqüències dels seus danys"
El conseller d'Agricultura i Ramaderia admet que és un tema que el preocupa i explica que el departament intenta ser àgil amb les compensacions a ramaders
E. F / E. B.
La gestió dels atacs de l'os i el llop a ramats de Catalunya que vol fer la Generalitat han d'incloure un pagament més àgil dels danys als ramaders i donar eines als ramaders per a la protecció davant possibles visites d'animals depredadors. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat a aquest diari que "vam fer un decret per tal de millorar les compensacions i per tal de respondre de manera més ràpida quan hi hagués atacs d'os i de llop". "En aquests moments estem en aquest procés de transició perquè l'aplicació aquest sistema més àgil, més ràpid en els casos d'atac del llop, assegura.
Les darreres notícies d'atacs de llops a casa nostra són l'estiu passat a la Molsosa i a Vallmanya de Pinós, al sud del Solsonès. En el segon cas, l'atac està confirmat i la Generalitat ha indemnitzat el ramader, i el primer encara està en estudi. La conselleria treballa en aquesta línia de les compensacions més àgils, però no només. Els pagaments per la pèrdua de caps de bestiar han d'anar acompanyats de "feines de prevenció". Ordeig les descriu com "la instal·lació de tancats que fem a través també de Forestal Catalana". "A les zones on hi ha presència d'os o de llop hem de veure com podem minimitzar els atacs i les conseqüències dels seus danys", especifica el conseller.
Preocupat per la pèrdua progressiva de ramats i d'unitats dels ramats (hi ha una tendència a què siguin cada dia més petits) Ordeig assegura que "cal una gestió i un acompanyament adequat per no reduir més la cabana d'ovelles i cabres a casa nostra". I dona per fet que la presència de l'os i el llop és innegociable.
