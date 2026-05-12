Rebequeries dels infants: el Solsonès ofereix les claus de la bona gestió
Una xerrada analitza la importància de reduir l’autoexigència entre els pares i d'afavorir una criança més amable
El Servei d’Intervenció Socioeducativa (SIS) del Consell Comarcal del Solsonès i el Centre de Desenvolupament i Atenció Precoç (CDIAP) han organitzat una xerrada adreçada a famílies amb infants petits per abordar les rebequeries en la primera infància i oferir eines per gestionar-les des d’una mirada més serena i respectuosa.
La proposta, titulada “Rabietes: què ens està passant?”, es durà a terme el dimarts 19 de maig a les sis de la tarda a la Sala de les Homilies d’Organyà de la Biblioteca Carles Morató de Solsona.
La sessió anirà a càrrec d’Helena Gòmez i Anna Guitart, professionals del CDIAP del Solsonès, i es planteja com un espai participatiu destinat a mares, pares i adults responsables d’infants d’entre 0 i 3 anys.
Durant la trobada, les especialistes compartiran reflexions i recursos per comprendre millor les rebequeries, unes situacions habituals en aquestes edats i que sovint generen inseguretat o frustració en les famílies. L’objectiu és ajudar els adults a acompanyar aquests moments des d’una actitud més calmada, comprensiva i ajustada a les necessitats emocionals dels infants.
La xerrada també vol posar el focus en la pressió que moltes famílies senten davant la necessitat de reaccionar correctament en aquests episodis. En aquest sentit, les professionals defensaran la importància de reduir l’autoexigència i afavorir una criança més amable tant amb els infants com amb els mateixos adults.
Des del SIS del Consell Comarcal del Solsonès es convida totes les famílies interessades a participar en aquesta activitat, que serà gratuïta i oberta al públic.
