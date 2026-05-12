Solsona impulsa una campanya d’educació sexual i afectiva per a totes les edats
La iniciativa, promoguda per l’Ajuntament i el Consell Comarcal del Solsonès, inclou activitats divulgatives, tallers escolars i la instal·lació dissabte de la sex truck al Camp del Serra coincidint amb la Fira de Sant Isidre
El Solsonès ha posat en marxa aquesta setmana la campanya “La primavera la sang altera”, un programa d’accions educatives i de sensibilització sobre sexualitat i afectivitat adreçat a totes les edats. La iniciativa, impulsada per l’Ajuntament de Solsona i el Consell Comarcal del Solsonès a través d’Igualtat i Feminismes del Solsonès, té per objectiu fomentar una educació sexual basada en el respecte, el consentiment i la mirada feminista, des de la infància fins a l’edat adulta.
La campanya combina continguts a les xarxes socials, activitats obertes al públic i tallers als centres educatius, i s’emmarca en el Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere. Els promotors volen remarcar el paper clau de l’educació sexual en la prevenció de les violències sexuals i en la construcció de relacions saludables.
Les primeres accions ja han començat amb la difusió d’un vídeo a les xarxes socials centrat en la importància de l’educació sexual com a eina preventiva. En les properes setmanes es publicaran noves càpsules divulgatives a Instagram sobre qüestions com els límits, el consentiment durant la infància i el consum de pornografia. Els continguts han estat elaborats per la cooperativa Mandràgores, especialitzada en educació sexual crítica i feminista.
Una de les activitats més destacades arribarà dissabte 16 de maig amb la instal·lació de la sex truck de la cooperativa Les Magranes al Camp del Serra, coincidint amb la Fira de Sant Isidre. La caravana pedagògica itinerant obrirà de deu del matí a dues del migdia i proposa un espai interactiu per explorar les sexualitats, les afectivitats i els feminismes des del respecte, el plaer i la reflexió crítica.
La proposta s’adreça especialment a adolescents i a les persones que els acompanyen, com famílies i professionals de l’educació, tot i que està oberta a tota la ciutadania. L’espai inclourà materials pedagògics i racons temàtics sobre menstruació, espermarquia, diversitats sexuals i corporals, anatomia genital, relacions, tecnologies, mètodes anticonceptius i infeccions de transmissió genital. També hi haurà una biblioteca especialitzada, projeccions audiovisuals i una exposició sobre diversitats corporals.
La programació continuarà el 25 de juny amb la presentació del llibre Despullant el porno, de Laura Arcarons Martí i Bruna Serra Puntí, membres de la cooperativa Mandràgores. L’acte es farà a dos quarts de sis de la tarda a la biblioteca Carles Morató i oferirà una mirada crítica, feminista i pedagògica sobre l’impacte de la pornografia en infants, adolescents i joves. La proposta està especialment pensada per a famílies, docents i educadors interessats a acompanyar els joves en la construcció d’una sexualitat conscient i lliure.
Paral·lelament, la campanya també arribarà a les escoles amb tallers per a alumnat de quart, cinquè i sisè de primària. Les sessions, conduïdes per l’associació Gogara, es duran a terme la segona setmana de juny a les escoles Setelsis i El Vinyet de Solsona i a l’Institut Escola Vall de Lord de Sant Llorenç de Morunys.
Durant els tallers es treballaran aspectes relacionats amb els canvis corporals, els òrgans genitals, la menstruació, les primeres ejaculacions, la masturbació, els mètodes anticonceptius i les pràctiques sexuals, amb la voluntat d’oferir una educació sexual rigorosa, respectuosa i adaptada a cada etapa vital.
