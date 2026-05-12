Solsonès amb Palestina demana que es boicotegi la farmacèutica israeliana Teva
El col·lectiu se suma a la campanya estatal i insta el Consell Comarcal a revisar els contractes de compra vinculats al Centre Sociosanitari
El col·lectiu Solsonès amb Palestina ha anunciat l'adhesió a la campanya estatal de boicot contra la farmacèutica israeliana TEVA, una iniciativa impulsada des del moviment BDS (Boicot, Desinversió i Sancions) amb l’objectiu de pressionar Israel perquè “respecti el dret internacional i posi fi al genocidi contra el poble palestí”.
Segons ha explicat el col·lectiu en un comunicat, la campanya pretén “ajuntar forces entre col·lectius i persones” que denuncien la situació a Palestina i reclamen accions concretes de pressió econòmica. En aquest sentit, assenyalen TEVA com una de les empreses “vinculades a l’entramat econòmic que sosté l’ocupació israeliana”.
TEVA és una multinacional israeliana considerada líder europeu en la producció de medicaments genèrics i amb presència destacada al mercat farmacèutic internacional. Entre els seus productes també hi ha medicaments de marca com l’Ajovy, destinat a la prevenció de les migranyes.
El col·lectiu acusa la companyia d’haver expressat suport a l’Exèrcit d’Israel durant l’ofensiva sobre Gaza i considera que els impostos que paga al govern israelià contribueixen al finançament de “l’apartheid i l’expansió de les colònies als territoris ocupats”. També denuncien que l’empresa es beneficia de “posicions privilegiades” al mercat farmacèutic palestí, fet que, segons afirmen, perjudica les empreses locals.
La campanya s’emmarca dins del moviment internacional BDS, inspirat en el boicot econòmic contra el règim de l’apartheid a Sud-àfrica. Els impulsors recorden que, des del setembre del 2025, el moviment identifica TEVA com un dels objectius prioritaris de boicot econòmic.
Des de Solsonès amb Palestina, la iniciativa es dirigeix tant als consumidors com a farmàcies, professionals sanitaris i institucions públiques. El col·lectiu anima la població de la comarca “a deixar de consumir i comprar productes TEVA” i a sumar-se “de manera visible” a la campanya.
A més, també demanen al Consell Comarcal del Solsonès que revisi els contractes de compra vinculats al Centre Sociosanitari del Solsonès i busqui alternatives farmacèutiques “que no estiguin implicades amb el genocidi”.
La plataforma informa que la campanya disposa de materials divulgatius i informació complementària al web oficial de Teva No Gracias
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- La històrica discoteca Menfis tancarà després de 47 anys
- Així ha estat l'actuació sorpresa de Rosalía a Sevilla: set minuts de 'Lux' en un escenari flotant al mig del Guadalquivir i focs artificials
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Enxampen un menor al volant en un control a Sant Salvador de Guardiola
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- Un poble del Pirineu català crea un 'coworking' per atraure nous veïns i frenar el despoblament