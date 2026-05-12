Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
Els bombers han localitzat el seu vehicle ben aparcat a una zona de conreus i bosc al terme de Cardona, però l'home no estava dins
Els Bombers de la Generalitat han localitzat aquest dimarts el cos sense vida de l'home de 78 anys que va desaparèixer aquest dilluns a Pinós. A primera hora de la tarda, dos bombers voluntaris han localitzat a Cardona, a uns 10 quilòmetres de Pinós en línia recta, el cotxe de l'home que ahir al vespre va sortir de casa seva i no va tornar, tal com informava Regió7 aquest matí.
Segons les primeres informacions, el cotxe, un vehicle 4x4, estava ben estacionat a una zona de camps i bosc entre Salo i Cardona, prop de la masia de Cal Davins, però l'home no es trobava al seu interior. De totes maneres, això ha donat ales al dispositiu de recerca, perquè ha permès saber als serveis d'emergència on centralitzar la recerca. L'home, de 78 anys, no es trobava en condicions de fer grans caminades. Finalment, segons ha pogut saber aquest diari, el cos de l'home ha estat localitzat a la zona.
Segons sembla, és habitual que aquesta persona, un jubilat de 78 anys, cada tarda sortís a donar un volt amb el cotxe, un 4x4 Suzuki Grand Vitara gris, però en veure que no retornava a casa, al voltant de les 10 de la nit es va avisar de la recerca. No només els cossos d'emergència s'han bolcat en la recerca, sinó també tot el poble i els veïns de la zona, que han començat a resseguir camins i caminets fins a localitzar el cotxe.
