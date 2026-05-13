La Fira de Sant Isidre de Solsona creix en expositors, però amb l’absència de vaques

El certamen, que se celebrarà aquest cap de setmana, amplia el protagonisme del bestiar oví i equí

Comptarà amb un total de 138 expositors i una quarantena d’activitats paral·leles

Mostra de bestiar de la Fira de Sant Isidre de l'any passat / Oscar Bayona

Queralt Casals

Solsona

La Fira de Sant Isidre, una de les cites firals més destacades del Solsonès, ja és a punt de començar. Per segon any consecutiu, el certamen no comptarà amb una de les seves activitats estrella: la mostra de bestiar boví, en aquest cas a causa de la dermatosi nodular, però reforça el seu caràcter agrícola, comercial i cultural amb una àmplia programació. La fira, que arrenca demà, però tindrà el gruix dels actes dissabte i diumenge, comptarà amb 138 expositors (14 més que l’any passat) i ocuparà una superfície de 40.000 m2.

El certamen manté els seus eixos tradicionals, com les mostres ramaderes —amb especial protagonisme del bestiar equí i oví—, la fira industrial i comercial, la maquinària agrícola i les exposicions d’artesania i vehicles d’època. Tanmateix, per segon any consecutiu no hi haurà presència de vaques. Organitzada pel Consell Comarcal del Solsonès i la comissió firal, la cita vol consolidar-se com un gran aparador econòmic i social del territori, combinant tradició i noves propostes.

Entre les iniciatives que es consoliden destaca Sant i Sidra, l’espai gastronòmic i musical estrenat l’any passat, que torna amb concerts i productes de proximitat. La fira també creix en participació: passarà de 124 a 138 expositors i inclourà prop d’una quarantena d’activitats i tres exposicions, amb un pressupost d’uns 95.000 euros.

El programa s’iniciarà demà, dijous, amb una jornada tècnica sobre gestió agrària i continuarà divendres amb activitats com portes obertes, xerrades i propostes culturals. El gruix de la fira es concentrarà el cap de setmana, amb activitats ininterrompudes que inclouran exhibicions esportives, concerts, teatre, trobades de vehicles clàssics i esdeveniments festius com el Bestiari Fest. Entre les novetats d’aquesta edició, hi ha la incorporació de la SexTruck, un espai itinerant de sensibilització sobre sexualitat i feminismes, així com la recuperació del concurs de tala de troncs. També destaca l’exposició «Transhumància», del fotoperiodista Oriol Clavera.

La Fira de Sant Isidre tornarà a convertir Solsona en un punt neuràlgic de la comarca, amb la implicació d’entitats, empreses i institucions que contribueixen a mantenir viva una cita que combina activitat econòmica, tradició i dinamització social.

