La Fira de Sant Isidre de Solsona creix en expositors, però amb l’absència de vaques
El certamen, que se celebrarà aquest cap de setmana, amplia el protagonisme del bestiar oví i equí
Comptarà amb un total de 138 expositors i una quarantena d’activitats paral·leles
La Fira de Sant Isidre, una de les cites firals més destacades del Solsonès, ja és a punt de començar. Per segon any consecutiu, el certamen no comptarà amb una de les seves activitats estrella: la mostra de bestiar boví, en aquest cas a causa de la dermatosi nodular, però reforça el seu caràcter agrícola, comercial i cultural amb una àmplia programació. La fira, que arrenca demà, però tindrà el gruix dels actes dissabte i diumenge, comptarà amb 138 expositors (14 més que l’any passat) i ocuparà una superfície de 40.000 m2.
El certamen manté els seus eixos tradicionals, com les mostres ramaderes —amb especial protagonisme del bestiar equí i oví—, la fira industrial i comercial, la maquinària agrícola i les exposicions d’artesania i vehicles d’època. Tanmateix, per segon any consecutiu no hi haurà presència de vaques. Organitzada pel Consell Comarcal del Solsonès i la comissió firal, la cita vol consolidar-se com un gran aparador econòmic i social del territori, combinant tradició i noves propostes.
Entre les iniciatives que es consoliden destaca Sant i Sidra, l’espai gastronòmic i musical estrenat l’any passat, que torna amb concerts i productes de proximitat. La fira també creix en participació: passarà de 124 a 138 expositors i inclourà prop d’una quarantena d’activitats i tres exposicions, amb un pressupost d’uns 95.000 euros.
El programa s’iniciarà demà, dijous, amb una jornada tècnica sobre gestió agrària i continuarà divendres amb activitats com portes obertes, xerrades i propostes culturals. El gruix de la fira es concentrarà el cap de setmana, amb activitats ininterrompudes que inclouran exhibicions esportives, concerts, teatre, trobades de vehicles clàssics i esdeveniments festius com el Bestiari Fest. Entre les novetats d’aquesta edició, hi ha la incorporació de la SexTruck, un espai itinerant de sensibilització sobre sexualitat i feminismes, així com la recuperació del concurs de tala de troncs. També destaca l’exposició «Transhumància», del fotoperiodista Oriol Clavera.
La Fira de Sant Isidre tornarà a convertir Solsona en un punt neuràlgic de la comarca, amb la implicació d’entitats, empreses i institucions que contribueixen a mantenir viva una cita que combina activitat econòmica, tradició i dinamització social.
- Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
- Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
- La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa
- Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
- Busquen un veí de Pinós de 78 anys que ahir a la nit no va tornar a casa
- La Marxa per l'educació des de Manresa amb les bicis i cotxes a 20 per hora se suma a la manifestació unitària a Barcelona
- Dinou joves detinguts a Manresa, entre ells 12 menors, per robatoris amb violència i agressions en grup
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres