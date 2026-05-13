L’exprofessor del Conservatori del Liceu acusat de tocaments s’aparta de les seves funcions com a regidor d’un poble del Solsonès

L’ajuntament del municipi ha informat que ha mantingut una reunió amb l’exdocent, “qui ha manifestat haver rebut amb sorpresa les acusacions que se li atribueixen i que el senyor P.T. nega”

Un home guarda un violoncel en la seva funda / MANU MITRU / EPC

Alba Giraldo

Madrid

L’exprofessor de violoncel del Conservatori del Liceu acusat de tocaments i d’enviar fotografies nu a exalumnes, segons va publicar aquest dimarts El Periódico, del mateix grup editorial que Regió7, ha decidit “apartar-se temporalment” de les seves funcions com a regidor d’un petit poble de la comarca del Solsonès, governat per la marca municipal de Junts.

L’ajuntament del municipi ha informat que, “a partir de les informacions aparegudes recentment als mitjans de comunicació, ha mantingut una reunió amb el senyor P.T., qui ha manifestat haver rebut amb sorpresa les acusacions que se li atribueixen i que el senyor P.T. nega”. Segons la població, de poc més de 100 habitants, “arran d’aquestes acusacions, el senyor P.T. ha comunicat la seva decisió d’apartar-se temporalment de les responsabilitats que ostenta a la corporació municipal, amb l’objectiu de facilitar l’aclariment dels fets”.

El Periódico es va posar en contacte amb l’exdocent abans de publicar la informació. El violoncel·lista va respondre que es trobava “summament sorprès i trist” davant aquestes acusacions. “És la primera vegada que m'arriba una informació sobre l’existència d’acusacions contra mi. Vaig ser professor del conservatori entre 1987 i 2025. Fa un curs que estic retirat del conservatori. Les acusacions que esmenta no em van ser comunicades ni en el curs actual ni en cursos anteriors per part dels responsables del conservatori ni tampoc per part de l’alumnat”, va assegurar.

Dues exalumnes del Conservatori del Liceu acusen l’exprofessor de violoncel del centre, P. T., d’haver-los enviat presumptament fotos nu durant la seva relació acadèmica i posteriorment. A més, una d’elles i una tercera exestudiant acusen l’exdocent d’haver-los fet presumptes tocaments al cos dins de l’aula i d’haver intentat besar-les al cotxe del professor fa aproximadament una dècada. L’exdocent exerceix ara com a president d’una fundació amb un quart de segle de trajectòria que organitza cursos de música i un festival a l’estiu, i continua programant concerts de prestigi.

