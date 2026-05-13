La Fira de Sant Isidre creix el 10% i arriba als 140 expositors
El creixement destaca especialment en el sector primari, amb presència d’oví, cabrum, equí i maquinària agrícola
La Fira de Sant Isidre d’enguany consolida la seva expansió amb un total de 140 expositors, més del 10% que els 124 de l’edició anterior. El creixement destaca especialment en el sector primari, amb presència d’oví, cabrum, equí i maquinària agrícola.
Segons l’organització, aquest augment evidencia l’interès creixent per participar en un certamen que combina activitat econòmica, dinamització territorial i una àmplia oferta d’activitats, exposicions i actuacions musicals per a tots els públics. La fira reforça així el seu paper com a referent comercial i territorial, promovent la projecció del teixit productiu local i comarcal.
Solsona es tornarà a convertir en el punt de trobada econòmic, social i cultural del Solsonès amb la 73a edició de la fira, consolidada com una de les cites firals més importants del territori. La programació combina mostres tradicionals i activitats innovadores, que reforcen el caràcter viu i participatiu de l’esdeveniment.
“La Fira de Sant Isidre és un reflex del que som com a comarca: terra pagesa, emprenedora, viva i orgullosa de les seves arrels”, va subratllar en la seva presentació la presidenta del Consell Comarcal, M. Claustre Sunyer, afegint que “és un punt de trobada i d’orgull col·lectiu que any rere any projecta Solsona i el Solsonès”. Tot i que per segon any consecutiu no hi haurà presència de vaques, Sunyer va remarcar el seu suport al sector ramader amb l’esperança de recuperar-les l’any vinent.
Entre les activitats més destacades d’aquesta edició es mantenen les mostres de bestiar —XXIV Mostra de bestiar equí, XVI Mostra d’oví i cabrum—, així com la fira industrial i comercial, l’automoció, l’artesania, la fira d’entitats i l’exposició de tractors i maquinària d’època. També es consolida Sant i Sidra, l’espai musical i gastronòmic que combina concerts i productes de proximitat.
Enguany, la fira comptarà amb una quarantena d’activitats i tres exposicions, amb augment del bestiar equí (de 5 a 18 corrals) i d’oví (de 16 a 20). El pressupost de l’esdeveniment és d’uns 95.000 euros.
La programació arrencarà dijous 14 de maig amb una jornada tècnica sobre gestió de males herbes tòxiques, i divendres s’hi sumaran activitats com portes obertes al Hub Forestal del CTFC, maridatges gastronòmics, presentacions culturals i el directe del programa La Sotana.
El gruix de la fira es viurà dissabte i diumenge, amb inauguració oficial a càrrec del president de la Diputació, Joan Talarn, i la secretària general d’Agricultura, Cristina Massot, juntament amb activitats com el XXVIII Zoom Fotogràfic, trobades de vehicles clàssics, tir al plat, exhibicions esportives, espectacles familiars, concerts, teatre i cites festives com el Bestiari Fest 2026. Entre les novetats destaquen La SexTruck, espai itinerant de sensibilització sobre sexualitats i feminismes, i activitats familiars i culturals per tota la ciutat.
Diumenge es mantindran concursos de tala de troncs, trobades de cotxes i motos clàssiques, exhibicions de dansa, concerts, el festival d’Espaigua i una nova jornada del Sant i Sidra, mentre que el Museu de Solsona obrirà portes amb activitats especials i es podrà visitar l’exposició Transhumància, dedicada a la ramaderia extensiva.
La Fira de Sant Isidre és possible gràcies a la implicació d’entitats, empreses, col·laboradors i patrocinadors, que contribueixen a fer-ne un referent per a tota la comarca, combinant dinamització econòmica, oferta cultural i celebració del patrimoni local.
