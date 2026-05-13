Solsona es converteix aquest cap de setmana en un gran aparador: tots els expositors de la Fira de Sant Isidre

El certamen reforça la presència d’empreses, entitats socials i productes artesans

La Fira de Sant Isidre tindrà enguany un total de 138 expositors | ARXIU/OSCAR BAYONA

Queralt Casals

Solsona

La Fira de Sant Isidre de Solsona reafirma, un any més, el seu caràcter transversal i la seva capacitat per anar molt més enllà de la tradició estrictament agrícola i ramadera. Tot i mantenir com a eix central la mostra de bestiar i la maquinària vinculada al sector primari, el certamen torna a desplegar una oferta àmplia i diversa que inclou desenes d’expositors dels àmbits de l’automoció, la indústria, el comerç, les entitats, l’artesania i l’alimentació. Aquesta combinació converteix Solsona en un autèntic aparador del teixit productiu i associatiu del territori.

En aquesta edició, la fira continua mostrant signes de creixement, tant pel que fa a la participació com al volum d’expositors. En total, s’hi han inscrit 138 participants, una xifra que supera els 124 de l’any passat.

En l’àmbit comercial i industrial, el passeig del Pare Claret tornarà a ser un dels punts neuràlgics de la fira, amb una quarantena d’estands d’empreses i comerços del territori. Aquests espais permetran donar a conèixer productes, serveis i iniciatives locals.

Les entitats socials també tenen un pes específic dins la programació de la Fira de Sant Isidre, amb un espai propi dedicat al tercer sector al portal del Camp. Aquest àmbit no només ofereix visibilitat a les diferents associacions participants, sinó que també esdevé un punt de trobada per apropar a la ciutadania la tasca que es desenvolupa des de l’àmbit social i fomentar la connexió entre el teixit associatiu i la població.

Finalment, el nucli antic de la ciutat esdevindrà un espai dedicat a l’artesania i a la tradició viva del territori, amb la mostra de La Menestrala, l’associació d’artesanes i artesans del Solsonès, així com les demostracions d’arts i oficis. Aquest espai es completarà amb una selecció de productes alimentaris artesans, com ara formatges, embotits, pa i mel, que posen en valor la producció de proximitat.

Fira de l’automoció

(plaça del Camp)

  • Automòbils i Serveis Solsona
  • Garatge Catalunya, SL
  • Garatge Montaner, SA
  • GS Premium
  • Repsevi, SL
  • Solsona Automoció, SL
  • Tallers Aufo Motor, SL
  • Tallers Bajona, SL
  • Tallers Serena, SL

Fira industrial i comercial

(passeig del Pare Claret)

  • Articles Naco
  • Betara, SL
  • Bicicletes Farràs
  • California Camper
  • Centre de Formació d’Adults del Solsonès
  • ERC Solsonès
  • Escola Oficial d’Idiomes
  • Colors
  • Consell Comarcal del Solsonès
  • Coques de Perafita
  • Diputació de Lleida
  • El Mussolet
  • Embutidos Ibéricos Hermanos Dalton
  • Empreses Solsonès
  • Ferreteria Vilas
  • Flors i plantes Rendé Bertran
  • Font Maquinària
  • Forn de pa Guerres
  • Gremi d’Hostaleria del Solsonès
  • GX Fibra i Telecomunicacions Catalanes, SL
  • Jardineria Freixa, SL
  • Independents pel Solsonès
  • Llibreria 3 punts
  • Llibreria Espai31
  • Lluís Sabata, SL
  • Mama Dola Shop
  • Mans i mànigues
  • Mercè
  • Miqfoc
  • NM Cuines
  • Pastisseria el Passeig
  • Perfil Solsona, SL
  • Tallers Antoni Miquel, SL
  • Tàndem Solsona
  • Tatto Piercing Isa
  • Thermomix – Tupperware – AMC
  • UBIC de Solsona
  • Zapatari 15

Fira del bestiar i la maquinària agrícola

(camp del Serra)

  • ADF’S del Solsonès
  • Bosch Maquinària Agrícola
  • COESBAG
  • Cusiné, SA
  • Excavacions Ramon Roma
  • Explotacions Forestals la Serra del Teix, SCP
  • GRUSVAS
  • Guarnicioner Marian
  • Maquinària Agroforestal Pujol
  • Mecàniques Bover, SL
  • Marc Terricabras
  • Ramaderia Casanova, SL
  • Serveis Mecànics del Solsonès, SL – Comercial Agrària
  • Tallers Pujol Segués, SL
  • Tallers Tàmesis, SLL
  • VSANCHO, SA

Mostra d’artesania

(nucli antic)

Artesania

  • La Menestrala
  • Annapemo.art
  • Art40h
  • Associació Hatimu
  • Colors Lamy
  • Les Encantades
  • Livar 60
  • Patchwork Laura
  • Pilar’s
  • Pinewood
  • Pompony_clay
  • Resina amb ànima
  • Soniapuertas_ilustración

Arts i oficis

  • Airis Hierro
  • Aitor Anguren
  • Albert Creus – Petits detalls
  • Antònia de la Ossa – Coses del món
  • Carla Vicente
  • Isabel Batalla
  • Laia Monserda – Skuadosmanos
  • Laura Vidal – ETNArtesania
  • Mar Solsona
  • Mireia Cabó
  • Núria Casanovas
  • Paula Losada – Altaire cosmètica
  • Sílvia Merino
  • Sònia Marabé

Alimentació

  • Arbequí de Vilasana
  • Artesans de l’Abel
  • Cabana Moristó
  • Embotits Artesans de Vic
  • Eva Pons
  • Formatges Blancafort
  • Formatge Montbrú
  • Garrapinyades Pralinasol
  • Josep Torre
  • Mel del Mixu
  • Miquel Pallarès
  • Pa brut
  • Parèntesi Licors

Fira de les entitats

(portal del Camp)

  • Associació AMISOL
  • Associació de Dones i Integració Sociocultural
  • Associació Fènix
  • Fundació Vicent Ferrer
  • Sol del Solsonès
  • El Solsonès Obert al Món
  • Volem Feina – Càritas Arxiprestal Solsona Morunys

