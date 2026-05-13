M. Claustre Sunyer, presidenta comarcal del Solsonès: "L’essència de la Fira de Sant Isidre continua sent la mateixa"
El certamen, que té origen agrícola i ramader, té lloc aquest cap de setmana
"Les empreses i entitats mantenen l'interès en la fira i volen ser-hi presents", assegura Sunyer
És el segon any consecutiu sense la mostra de bestiar boví, una de les grans protagonistes del certamen...
Sí, l’any passat aquesta absència va respondre, en part, a una acció de protesta. Enguany, però, el sector viu la situació de la dermatosi nodular amb molta preocupació. Cal tenir en compte que aquí s’hi agrupaven una trentena llarga de ramaders i existeix el temor que, si aparegués algun cas positiu, les conseqüències les acabessin patint tots. A més, el trasllat del bestiar comporta una despesa important i molta feina. Moure els animals és una tasca feixuga i, si a tot això s’hi afegeix aquest risc, la inquietud encara és més gran. Per aquest motiu, nosaltres també ens hem posat al costat dels ramaders, perquè entenem perfectament la seva preocupació. Amb una estona es pot perdre la feina de molts anys.
S’ha suspès amb la voluntat que l’any vinent es pugui recuperar...
Sí, sí. Entenem perfectament les dificultats, perquè cada vegada tot és més complex: hi ha més permisos, més exigències i, en l’àmbit sanitari, la situació també es complica. Tot i això, treballarem per mantenir-ho, perquè és una de les parts més emblemàtiques i atractives de la fira.
La manca de bestiar boví es compensarà enguany amb una ampliació de la presència de bestiar oví i equí.
Aquest any hi haurà més cavalls, més ovelles i més cabres. L’any passat, com que la situació responia sobretot a una acció de protesta, es va optar per deixar aquest espai buit. Enguany, en canvi, la voluntat és omplir-lo amb més presència d’animals, però també amb carpes dedicades a altres sectors i amb l’exposició de tractors antics. En definitiva, ocuparem tot el Camp del Serra i això farà que la fira llueixi molt més.
Enguany també augmenta el nombre d’expositors. Com valoreu aquest creixement?
El fet que augmenti el nombre d’expositors demostra que les empreses i les diferents entitats continuen tenint interès en la fira i consideren important ser-hi presents. Crec que és un molt bon aparador per donar-se a conèixer i explicar què fan. A més, per la fira de Solsona hi passa molta gent, no només del Solsonès, sinó també de comarques com la Segarra, l’Alt Urgell i altres punts del territori. Per tant, penso que les empreses hi veuen un espai per promocionar-se.
La fira té un impacte econòmic real a la comarca?
Sí, jo crec que sí. Per a moltes empreses és molt important ser presents a la fira, i això es nota perquè cada any hi ha molta demanda per disposar d’un estand. És cert que, en alguns casos, traslladar maquinària pot ser complicat, però les empreses ho viuen amb il·lusió i moltes ganes de participar-hi. A més, ens beneficia molt que Solsona s’ompli i que vingui gent de fora, perquè això també repercuteix positivament en l’ocupació hotelera. Al final, les fires tenen un impacte molt ampli: la gent es queda a dinar i alguns a dormir i, per tant, en surten beneficiats sectors com la restauració, l’hoteleria, el turisme i també el comerç local. Alhora, la fira és també una oportunitat perquè moltes persones de fora descobreixin Solsona, que té un gran atractiu.
Des de l’organització treballen per trobar l’equilibri entre l’essència agrícola i les activitats culturals i lúdiques?
Sí, perquè el Solsonès és una comarca molt agrícola i ramadera, però també volem arribar a altres públics més enllà del sector. Per això, intentem incorporar espais més lúdics i activitats pensades perquè tothom hi pugui trobar el seu lloc. Al final, es tracta de buscar un equilibri i aconseguir que la fira ofereixi una mica de tot perquè qualsevol visitant hi trobi el seu espai.
La fira, històricament, ha estat un punt de trobada del sector agrícola i ramader. Creu que encara manté aquest paper de defensa del món rural?
Jo penso que sí. De fet, sempre comptem amb la presència de col·lectius com la Revolta Pagesa, que darrerament ha estat molt activa. La Fira de Sant Isidre té un origen clarament agrícola i ramader, i crec que aquest paper no s’ha de perdre. És cert que s’ha anat adaptant als nous temps, incorporant activitats diverses i donant també protagonisme a empresaris i sectors que potser no estan tan directament vinculats amb el món agrari, però Sant Isidre és el patró dels pagesos i l’essència de la fira continua sent la mateixa. Antigament, era sobretot un espai de tracte, on la gent anava a vendre, comprar o tancar negocis. Aquesta funció, amb el pas del temps s’ha anat perdent, però és molt important continuar donant visibilitat al sector agrícola i ramader, que al Solsonès té molta rellevància.
Quines són les línies de futur de la fira?
Sobretot no perdre el sector boví. Ara han fet dos anys d’aturada a veure si l’any vinent tornen a tenir ganes de venir perquè això sí que és un dels reclams principals de la fira.
