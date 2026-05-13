'Nascuts per llegir': Solsona impulsa la lectura per a nadons i embarassades
El programa, que es desenvoluparà fins al mes d’octubre, està adreçat a famílies amb infants de 0 a 3 anys i dones a punt de ser mares
Solsona enceta aquest dissabte, 16 de maig, l’edició d’enguany del programa Nascuts per llegir, una iniciativa del Servei de Biblioteques de Catalunya que a la ciutat organitza la Biblioteca Carles Morató. El programa, que es desenvoluparà fins al mes d’octubre, està adreçat a famílies amb infants de 0 a 3 anys i a persones embarassades, i té com a objectiu fomentar el contacte precoç amb la lectura, la música, el joc i l’exploració sensorial.
La primera proposta, La festa d’aniversari, començarà a les 11 del matí i anirà a càrrec de la narradora Laura Bernis. La història transcorre en un bosc on la papallona, acabada de sortir de la crisàlide, vol compartir la seva celebració amb els altres animals. A través d’imatges, textures i sons d’instruments, els infants podran estimular els sentits mentre gaudeixen d’una sessió que combina contacontes, clown i titelles, seguida d’un espai d’experimentació amb els materials utilitzats. L’activitat és gratuïta però cal inscripció prèvia a la biblioteca.
El segon taller, Versos a la panxa: poemes musicats, tindrà lloc el 5 de juny a les 11 h i està pensat per a embarassades. La proposta, a càrrec de Laia Colom Brossa, facilita la connexió amb l’infant a través de la música i la poesia, convidant les participants a explorar la seva veu, el cos i la creativitat com a canals de vincle prenatal.
Finalment, el 23 d’octubre, a les 10.30 h, es clourà el cicle amb Un bressol de meravelles, de Mònica C. Vidal, adreçada a famílies amb infants d’1 a 3 anys. Aquesta activitat posa l’accent en la narració oral de rondalles i ofereix recursos per crear un repertori familiar que enriquirà l’imaginari dels infants.
El programa Nascuts per llegir promou la criança respectuosa i reforça el vincle entre nadó i adult a través de la lectura en veu alta. També fomenta el desenvolupament emocional, cognitiu i social dels infants i pretén implicar activament les famílies en una experiència compartida de joc, comunicació i descobriment.
Totes les sessions es realitzaran a la Biblioteca Carles Morató (plaça de Ramon Llumà) i requereixen inscripció prèvia, que es pot fer a biblioteca.solsona@ajsolsona.cat. L’activitat forma part del Pla Nacional del Llibre i la Lectura, que impulsa la lectura des de la primera infància com a base del gust lector i del desenvolupament integral dels més petits.
