Una nova geganta amplia la família a la Colla de Cal Cardoní de Torà

La Maria és coneguda com La Jove i homenatja els quinze anys de l'entitat

La nova geganta al centre de la fotografia de família / COLLA GEGANTERA CAL CARDONÍ

Miquel Spa

Torà

La colla gegantera Cal Cardoní de Torà ha ampliat el seu patrimoni festiu amb la incorporació d’una nova figura femenina. La geganta, anomenada Maria, s’afegeix al costat del gegant Francesc i es converteix en una de les principals novetats de l’entitat coincidint amb la celebració del seu quinzè aniversari.

La nova peça, coneguda com la Jove de Cal Cardoní, fa 1,60 metres d’alçada i té un pes aproximat de trenta quilos. La construcció de la figura ha anat a càrrec de l’artesà Xavi Suárez, mentre que el vestuari s’ha confeccionat a la sastreria Cal Sangrà, d’Agramunt.

La creació de la nova geganta ha estat concebuda com un homenatge intern per commemorar els quinze anys de trajectòria del grup. Actualment, la formació disposa de vuit figures i està integrada per una desena de participants.

L’estrena oficial de la Maria es va en una jornada festiva que va reunir també colles geganteres de Cervera i Sanaüja. L’acte va incloure una cercavila pels carrers i places del nucli antic, especialment per les places de la Font i del Vall, així com un detall floral dedicat a les figures femenines participants en la trobada.

