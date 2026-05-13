Una nova geganta amplia la família a la Colla de Cal Cardoní de Torà
La Maria és coneguda com La Jove i homenatja els quinze anys de l'entitat
La colla gegantera Cal Cardoní de Torà ha ampliat el seu patrimoni festiu amb la incorporació d’una nova figura femenina. La geganta, anomenada Maria, s’afegeix al costat del gegant Francesc i es converteix en una de les principals novetats de l’entitat coincidint amb la celebració del seu quinzè aniversari.
La nova peça, coneguda com la Jove de Cal Cardoní, fa 1,60 metres d’alçada i té un pes aproximat de trenta quilos. La construcció de la figura ha anat a càrrec de l’artesà Xavi Suárez, mentre que el vestuari s’ha confeccionat a la sastreria Cal Sangrà, d’Agramunt.
La creació de la nova geganta ha estat concebuda com un homenatge intern per commemorar els quinze anys de trajectòria del grup. Actualment, la formació disposa de vuit figures i està integrada per una desena de participants.
L’estrena oficial de la Maria es va en una jornada festiva que va reunir també colles geganteres de Cervera i Sanaüja. L’acte va incloure una cercavila pels carrers i places del nucli antic, especialment per les places de la Font i del Vall, així com un detall floral dedicat a les figures femenines participants en la trobada.
- Quatre agents ferits i quatre detinguts després d'una persecució a Manresa
- Sor Lucía Caram: “Vaig preguntar si Lleó XIV podia beneir les nostres ambulàncies per a Ucraïna i em van respondre que sí en menys de 24 hores”
- El Carles de les llums tanca després de mig segle fent el barri de la carretera de Santpedor, de Manresa, més lluminós
- Carme Noguera, la dona més gran de l'Estat, a Manresa: 'El que més m'agradava era anar amb les meves companyes a fer una cerveseta i fumar-nos unes cigarretes
- Va trucar el Boadella a casa i va dir que tenia una obra que volia fer a Manresa perquè a Barcelona la prohibirien
- La valenciana a bord del vaixell de l’hantavirus trenca el seu silenci: 'Jo em trobo bé, ens estem cuidant els uns als altres
- Un arbre de grans dimensions cau sobre un cotxe al carrer Carrasco i Formiguera de Manresa
- Un surienc converteix un carrer del Poble Vell en un petit museu de relíquies a l’aire lliure