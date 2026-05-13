La presidenta del Consell del Solsonès se sent compromesa amb els ramaders davant els atacs del llop
La política solsonina veu bona sintonia entre Generalitat i afectats i assegura que "és difícil trobar gent que vulgui tenir ramats, hem de poder garantir que estiguin tranquils"
La presidenta del Consell comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer, té clar que en els atacs del llop a ramats d'ovelles de la comarca "nosaltres estem al costat dels ramaders". Respectarà la normativa europea i catalana de respecte al depredador i a la seva reintroducció, però manté que "hem de poder garantir que els nostres ramaders estiguin tranquils".
Sunyer va participar dilluns en la primera reunió entre els representants del departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i els ramaders de la darrera zona on hi ha hagut atacs de llop a ramats d'ovelles, al sud del Solsonès, entre els municipis de Pinós i de la Molsosa. El llop, en tres atacs, hauria causat una trentena de morts directes.
Considera que aquesta primera reunió va anar bé perquè va veure que hi havia actituds receptives tant per part de l'administració com per part dels ramaders. De la mateixa manera, però, va detectar que "hi ha una preocupació entre els ramaders per veure com han d'actuar per defensar els seus ramats". "Cada dia tenim menys persones que es vulguin dedicar a tenir ramats. Abans de cada dues cases de pagès, una tenia ramat, i ara els podem comptar amb els dits de les mans", ha afirmat.
La principal preocupació de Sunyer és que aquests ramaders d'oví i cabrum que encara hi ha a la comarca continuïn amb la seva activitat. "Hem de donar garanties a la gent que es dedica a la ramaderia extensiva, ens interessa per tenir famílies arrelades al territori, perquè volem que els ramats pasturin pels boscos i facin una feina de neteja del sotabosc i perquè hem d'evitar el despoblament, que ja tenim cada dia més cases buides", ha afirmat.
