El regidor acusat d'assetjament per tres exalumnes manté la seva activitat de gestió cultural al Solsonès
La Generalitat demana a les víctimes d'aquest cas i de qualsevol altre que presentin denúncia davant la policia o els jutjats
El regidor del Solsonès que ha estat acusat per tres antigues alumnes del Conservatori del Liceu, on havia impartit classes, ha decidit apartar-se temporalment de la seva activitat a l'Administració. En canvi, prefereix mantenir la seva tasca de gestió cultural a la comarca, com ha confirmat ell mateix.
Les dones que sostenen que l'home va tenir un comportament inadequat amb elles quan era el seu docent no han presentat cap denúncia davant la policia o el jutjat. En canvi, han aportat el testimoni directe i material digital complementari que presumptament demostraria les insinuacions del músic.
La delegada del Govern a la Catalunya central, Elia Tortolero, ha animat les dues afectades a fer el pas per formalitzar la denúncia en una comissaria o en un jutjat. Per la seva professió, el regidor s'encarrega d'una iniciativa cultural del Solsonès que rep finançament de la Generalitat. La situació actual, amb afirmacions de tres persones diferents, però sense una acció policial o judicial oberta, afecta diverses administracions.
En declaracions a Regió7, l’home, que respon a les inicials P.T., ha dit que no sap a hores d'ara si el cas pot acabar afectant el festival que organitza al Solsonès la fundació que ell lidera. "És massa aviat per saber com afectarà tot plegat a la convocatòria d’aquest any, però jo espero que en pocs dies, en poques setmanes, es pugui haver aclarit tot. Estem parlant del tema". No vol fer cap més declaració sobre el cas, "per què estic en mans d’advocats, i m’aconsellen no dir res".
En aquest sentit, la Generalitat justifica les subvencions atorgades a la fundació que lidera aquest exprofessor i que té prop d’un quart de segle de trajectòria organitzant cursos de música i un festival a l'estiu. Segons la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, les subvencions que se li han atorgat "han estat donades a la fundació, no a l’home". A més a més, "la Fundació ha rebut ajudes de concurrència competitiva, en les quals cal tenir uns punts, una acreditació de mèrits i competències, requisits que han superat". Tortolero també recorda que la Generalitat no forma part d’aquesta fundació, que presideix P.T., l’exdocent ara acusat.
Dues exalumnes del Conservatori del Liceu culpen l’exprofessor de violoncel del centre de, presumptament, haver enviat al mòbil de les noies fotos despullat durant la seva relació acadèmica i encara un temps després. A més a més, una d'elles i una altra tercera exestudiant diuen que van patir tocaments per part de l’home dins de l'aula i d'haver intentat besar-les al cotxe del professor fa aproximadament una dècada. L’ara exprofessor porta un curs sencer fora de la docència al Conservatori, i per això les mesures disciplinàries que pugui emprendre el centra ja no l’afectarien.
En aquest sentit, la delegada del Govern a les comarques centrals anima les noies a què presentin denúncia. L’acusació contra P.T., actualment resident a un poblet del Solsonès, ha estat feta davant del centre educatiu, però no davant la policia o la justícia. Per això Elia Tortolero diu que "mantenim el màxim respecte a les actuacions i decisions que pugui emprendre el Conservatori del Liceu, però animen a les víctimes a fer denúncia, per què sense denúncia és molt més difícil actuar". La delegada del Govern concreta que cal que sigui "una denúncia per la via formal i judicial perquè no quedi impune qualsevol agressió sexual que, òbviament, condemnem com a Govern". I recorda que les denúncies tenen tota la garantia de protecció i seguretat per a les víctimes.
De moment, l’exprofessor de música retirat ha decidit apartar-se temporalment del càrrec de regidor que ostenta en un petit municipi del Solsonès.
