Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vaga de professorsOperacions robotitzadesSalvador VicensArbre protegit a ManresaAgressió d'un mossoHantavirus
instagramlinkedin

Un ferit greu evaquat en helicòpter després d'una sortida de via a Pinell de Solsonès

El ferit ha estat traslladat a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida

Els Bombers treballant en l'excarceració del ferit a Pinell de Solsonès

Els Bombers treballant en l'excarceració del ferit a Pinell de Solsonès / Bombers de la Generalitat

Eduard Font Badia

Manresa

La sortida de via d'un vehicle ha provocat que una persona hagi hagut de ser traslladada en estat greu a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. S'ha avisat de l'accident a les 14.06 hores, al punt quilomètric 130 de la C-14, al terme de Pinell de Solsonès.

L'estat del ferit ha fet que s'activés 1 helicòpter medicalitzat i 3 ambulàncies, a més de 3 dotacions dels Bombers de la Generalitat i de Mossos d'Esquadra. Finalment, l'home ha estat traslladat en estat greu en helicòpter a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.

Notícies relacionades

La via ha quedat tallada fins a les 4 de la tarda per les tasques de retirada del vehicle i per deixar pista d'aterratge a l'helicòpter.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El president del comitè de l’empresa que recull la brossa a Manresa: «El sistema amb contenidors tancats no funciona bé»
  2. Troben el cos de l'home de 78 anys desaparegut aquest dilluns a Pinós
  3. Descobreix un mirador de somni en un dels pobles més bonics de Catalunya i del món: ideal per visitar en família
  4. Entren pel sostre i saquejen les oficines d'una empresa de Sant Fruitós evitant totes les càmeres
  5. Un pastís de 100.000 euros: l'última obra d'un pastisser d'Esparreguera que crea postres de luxe
  6. La marca de roba d'un manresà de 21 anys per a joves: «Volia fer alguna cosa que generés sentiment de pertinença»
  7. Mor als 67 anys el restaurador de Sant Fruitós de Bages Salvador Cots Salat
  8. La Generalitat nega el descompte del túnel del Cadí a un veí de Guils perquè teletreballa

Un ferit greu evaquat en helicòpter després d'una sortida de via a Pinell de Solsonès

Un ferit greu evaquat en helicòpter després d'una sortida de via a Pinell de Solsonès

Alex Tous sobre la seva enganxada amb Juana Dolores: "No sé com li donen veu a la televisió pública"

Alex Tous sobre la seva enganxada amb Juana Dolores: "No sé com li donen veu a la televisió pública"

Canes 2026 (Dia 3): Benvinguda a la direcció de cinema, Aina Clotet

Canes 2026 (Dia 3): Benvinguda a la direcció de cinema, Aina Clotet

Judici al capellà pederasta del col·legi Pare Manyanet per abusos a un menor: "Em va dir que, si ho explicava, la pròxima vegada seria sense roba"

Ramon Bacardit aconsegueix prop de 300.000 euros de la Diputació per millorar les instal·lacions de la Pirinaica de Manresa

Ramon Bacardit aconsegueix prop de 300.000 euros de la Diputació per millorar les instal·lacions de la Pirinaica de Manresa

El Parlament aprova una proposta de Junts que demana un pediatre a Moià i un altre a Castellterçol

El Parlament aprova una proposta de Junts que demana un pediatre a Moià i un altre a Castellterçol

UGT i CCOO convocaran una vaga a Rodalies per demanar més seguretat i personal als trens

UGT i CCOO convocaran una vaga a Rodalies per demanar més seguretat i personal als trens

Inspecció de Treball va sancionar la fundació de l’exprofessor del Conservatori del Liceu acusat de tocaments arran de la denúncia d’unes treballadores

Inspecció de Treball va sancionar la fundació de l’exprofessor del Conservatori del Liceu acusat de tocaments arran de la denúncia d’unes treballadores
Tracking Pixel Contents