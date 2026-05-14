Un ferit greu evaquat en helicòpter després d'una sortida de via a Pinell de Solsonès
El ferit ha estat traslladat a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida
Manresa
La sortida de via d'un vehicle ha provocat que una persona hagi hagut de ser traslladada en estat greu a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. S'ha avisat de l'accident a les 14.06 hores, al punt quilomètric 130 de la C-14, al terme de Pinell de Solsonès.
L'estat del ferit ha fet que s'activés 1 helicòpter medicalitzat i 3 ambulàncies, a més de 3 dotacions dels Bombers de la Generalitat i de Mossos d'Esquadra. Finalment, l'home ha estat traslladat en estat greu en helicòpter a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida.
La via ha quedat tallada fins a les 4 de la tarda per les tasques de retirada del vehicle i per deixar pista d'aterratge a l'helicòpter.
