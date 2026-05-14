El Solsonès analitza el seu futur turístic
La Jornada de Turisme, el 21 de maig, abordarà la nova taxa, els recursos culturals i les experiències del territori amb visites guiades i tastos de productes locals
El nucli de Peracamps, al municipi de Llobera, serà l’escenari de la 8a Jornada de Turisme del Solsonès, que tindrà lloc el dijous 21 de maig. La trobada reunirà representants institucionals, empreses i professionals del sector amb l’objectiu de compartir experiències, conèixer novetats i reforçar la col·laboració entre els agents turístics de la comarca.
La jornada començarà a les 9.45 h amb la recepció i entrega d’acreditacions a l’Hostal Nou, i s’iniciarà oficialment a les 10 h amb la benvinguda de l’alcaldessa de Llobera, Eva Simón, i la regidora Sara Vilches, seguida de la presentació de la trobada a càrrec del conseller de Turisme del Consell Comarcal del Solsonès i alcalde de Pinós, Xavier Vilalta. Tot seguit es posarà en valor el patrimoni i els recursos culturals i turístics del municipi de Llobera.
A les 11 h, Josep M. Pomés, tècnic del Consorci Leader de la Catalunya Central, oferirà la ponència “L’or Blanc. Els camins de la Sal”, centrada en la valorització històrica i turística del patrimoni vinculat a la sal.
Després de la pausa-cafè, amb tast de productes agroalimentaris de proximitat, la directora general de Tributs i Joc de la Generalitat, Natàlia Caba, explicarà les novetats de la nova taxa turística i les implicacions per al sector. La jornada continuarà amb la presentació de serveis i experiències turístiques del Solsonès a càrrec d’empreses i entitats de la comarca.
Com a novetat d’aquesta edició, a les 13.30 h, s’ha programat una visita guiada a la torre de Peracamps, conduïda per Solsona Experience. La jornada clourà amb un dinar opcional al restaurant Hostal Nou.
Les persones interessades a participar han de formalitzar inscripció prèvia abans del dilluns 18 de maig, indicant si assistiran al dinar, a través de l’Oficina de Turisme del Solsonès per telèfon (973 48 23 10), WhatsApp (623 17 24 97) o correu electrònic (turisme@turismesolsones.com
