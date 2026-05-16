L'absència de vaques a la Fira de Sant Isidre: entre la prudència i la reivindicació
És el segon any que el sector boví no està present a la mostra solsonina, malgrat que l'objectiu sigui superar les amenaces sanitàries actuals i tornar a ser part de l'exposició de bestiar
Aquest és el segon any consecutiu que la mostra de bestiar dins el marc de la Fira de Sant Isidre de Solsona té una absència destacada. Es tracta del sector boví, que després de no participar en l'edició passada arran dels casos de dermatosi nodular, aquest any ha decidit mantenir-se'n fora per una altra afectació sanitària dels animals: la tuberculosi. Ara bé, l'acció també té un component reivindicatiu, per evidenciar el desacord respecte de certes mesures que s'han estat aplicant arreu de Catalunya per fer front a la malaltia.
Així ho ha compartit el ramader i membre del Grup de Sanejament Vaquí del Solsonès, Daniel Rovira, qui ha declarat que "com a socis de Grusvas, aquest any, igual que l'any passat, vam fer assemblea i vam decidir no portar bestiar boví". Es tracta, diu, d'una decisió per "responsabilitat" i "prudència" respecte d'aquestes amenaces sobre la salut dels caps. Ara bé, també ha afirmat que hi ha una part de "queixa" sobre "com ho gestiona la nostra administració".
El principal desacord té a veure amb la política aplicada respecte a la gestió dels ramats un cop apareix un cas. "Aquí al Solsonès tinc constància de dos casos, i han hagut de matar part de l'explotació", ha compartit Rovira, referint-se també al cas de "la parella de propietaris d'una explotació que van decidir, crec que amb molt bon criteri, portar-ho al jutjat perquè no estaven d'acord amb la decisió d'Agricultura de matar la meitat del ramat" malgrat que "a l'últim sanejament que van fer els hi sortia que el ramat era net".
"Com a associació, creiem que s'han de posar tots els esforços en què no desaparegui el sector ni cap ramat, és a dir, que no facin matar cap animal que sabem que està sa, com està passant avui dia", ha reclamat el ramader, qui assenyala que part de la solució implica parar més atenció a l'estat de salut de la fauna salvatge. "Crec que hi ha discrepàncies per falta de diàleg i perquè no són conscients de la realitat, que és que aquests casos que han aparegut al Solsonès venen de la fauna salvatge", ha recalcat Rovira, afegint que "el que no entenem és que vulguin prendre aquestes mesures amb ramats de boví i, en canvi, facin molt poc o quasi res amb els animals salvatges".
De fet, el ramader ha expressat la necessitat d'aquesta intervenció tenint en compte que "cada dia hi ha més cabirols, cérvols i porcs senglars" i pel fet que "hi hem de conviure". "L'administració ha de ser conscient que és responsable dels animals salvatges, i si no intensifiquen els controls de població i sanitaris, és un tema que no arreglarem mai", ha asseverat.
El retorn a la fira, objectiu compartit
No obstant això, des del Grusvas afirmen que esperen que les vaques tornin a ser presents a la Fira de Sant Isidre. "El nostre desig és que hi siguin, perquè voldrà dir que hem superat aquests temes", ha apuntat, puntualitzant que "se'm fa molt difícil dir què passarà d'aquí a un any, però crec que si les coses es fan bé i l'administració escolta més el sector, superarem aquesta situació com l'hem estat superant durant dècades i dècades".
Cal tenir present que, per part de les institucions responsables de la mostra, s'ha posat de manifest el suport al sector en el decurs de la inauguració, així com en els actes previs de presentació. També han declarat el seu desig de recuperar el boví com més aviat millor.
