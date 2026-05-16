Mostres
Solsona inaugura la Fira de Sant Isidre traient pit del potencial de la comarca
Les institucions inauguren la mostra destacant el paper del sector primari i reivindicant la capacitat del territori per mantenir aquesta cita a l'alça
Solsona i tot el Solsonès han donat el tret de sortida de la 73a Fira de Sant Isidre. El certamen torna a concentrar una mostra diversa de ramaders, productors locals, maquinària agrícola, entitats, gastronomia i cultura, en un espai multisectorial on l'essència del sector primari torna a fer d'eix principal.
"El sector primari, la nostra arrel més profunda i el que ens fa genuïns, és el pilar més fonamental", ha remarcat la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer, en l'acte d'inauguració del certamen. La presidenta ha parat atenció a les preocupacions que enguany es poden copsar entre les explotacions, com és la situació sanitària que afecta els caps de boví i els recents atacs de llops registrats a la comarca. "Els nostres ramaders i pagesos fan una feina elemental per mantenir la vida", ha reivindicat Sunyer, mostrant-se al seu costat de cara a fer-hi front.
També s'ha referit a les problemàtiques del sector la delegada del Govern a la Catalunya central, Elia Tortolero, que tot i reconèixer que la gestió no és fàcil, ha destacat la "fortalesa" que demostra el sector al Solsonès. "Catalunya no es pot entendre sense la pagesia, la ramaderia i sense actes com aquest", ha declarat. Així mateix, des de la Diputació de Lleida, el president, Joan Talarn, ha valorat que "la pagesia continua sent clau pel futur", i ha sintetitzat en quatre els reptes que ha d'entomar el sector: la globalització, el relleu generacional, la tecnificació, i l'acompanyament de les administracions.
Un format sòlid
Més enllà del sector primari, la Fira de Sant Isidre demostra un any més la seva habilitat per sumar en un mateix escenari disciplines que, fora d'aquesta cita, costa de fer coincidir. Per a la presidenta del Consell Comarcal, el certamen és "molt més que una fira" i ha esdevingut "un reflex de què som: una comarca activa, emprenedora, amb un gran teixit associatiu i empresarial, i amb una societat amb una mirada amable i compromesa amb el territori". D'aquesta manera, Sunyer considera que l'èxit de la Fira de Sant Isidre respon al fet que "s'ha sabut adaptar i consolidar-se amb el pas dels anys", i per aquest motiu s'ha convertit en un "aparador del potencial del Solsonès".
Per la seva banda, l'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, ha reivindicat la capacitat de la ciutat i el conjunt de la comarca de fer "coses gegants", com és el cas de la Fira de Sant Isidre, i que guanya valor en un context "en què pràcticament tot es pot fer des del sofà". Per tant, ha agraït l'esforç i dedicació de totes les parts implicades en la mostra multisectorial, recalcant que "són els petits gestos els que sostenen les comunitats i mantenen viu el teixit econòmic i social dels pobles i ciutats".
Des de les administracions superiors també s'ha fet una lectura en positiu de l'esdeveniment: "Fem fires perquè serveixen per generar oportunitats econòmiques i perquè la societat es conegui ella mateixa", ha dit Talarn, mentre que Tortolero ha posat en valor que la Fira de Sant Isidre "ha avançat sense renunciar mai a la seva identitat".
L'espai expositiu abasta diferents punts del nucli de Solsona i romandrà obert fins a les 21.00 hores. A més dels gairebé 140 expositors, els visitants disposen d'un ampli ventall d'activitats per gaudir de la cita.
