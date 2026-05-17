La consellera Hernández apropa a Solsona les mesures del Pla de Govern
La titular de Cultura també ha visitat el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona aprofitant l'avinentesa del Dia Internacional dels Museus
La Fira de Sant Isidre ha estat punt d'aturada del vehicle informatiu sobre el Pla de Govern, una iniciativa que té per objectiu apropar arreu del territori l'acció de l'executiu a cada indret. Els tècnics han repartit entre els visitants que s'han interessat en aquesta instal·lació una bossa logotipada amb la campanya i un fulletó informatiu on es resumeixen les actuacions executades i previstes al conjunt del Solsonès, així com les polítiques que està desplegant el Govern de la Generalitat.
En aquesta info truck, com han batejat el vehicle des de la Generalitat, hi va fer cap la consellera de Cultura, Sònia Hernández, que va poder interactuar amb els solsonins i les solsonines acompanyada de la delegada del Govern a la Catalunya central, Elia Tortolero, la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Claustre Sunyer, i l'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert.
Hernández ha destacat especialment el projecte Solsonianes, un programa pilot en el marc del Programa de Cultura i Educació. La consellera ha remarcat que «Solsonianes té una idea de base, que és que el patrimoni cultural de la comarca es pugui convertir en una eina educativa, que contribueixi a generar nous contextos d'aprenentatge».
Així mateix, el fulletó del Govern recull, entre les actuacions previstes, millores en mobilitat, infraestructures i món local; invertir 70 milions d'euros per fer un pas endavant de la seguretat i la connectivitat amb el Berguedà; i aportar 8,6 milions d'euros per a projectes de millora urbana al nucli antic de Solsona dins el Pla de barris. Així mateix, també detallen que finançaran el Projecte Forestal de Mitigació i Adaptació al Canvi Climàtic, com una via per impulsar iniciatives de professionalització del sector forestal a la Vall de Lord, millorar la biodiversitat, reduir el risc d'incendis i incrementar l'aigua que arriba als aqüífers i embassaments.
Dia Internacional dels Museus
L'altra part de la visita de la consellera a la capital del Solsonès va ser al Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, espai on es desenvoluparà el projecte Solsonianes en coordinació amb el Centre de Recursos Pedagògics del Solsonès, amb motiu de la proximitat del Dia Internacional dels Museus (18 de maig). En declaracions a Regió7, Hernández va descriure la jornada com "el Sant Jordi dels museus", detallant que la jornada permet "ressaltar la feina que fan els museus i convidar-hi la gent que no té hàbit d'anar-hi", sent "una oportunitat gran pels museus d'obrir portes, eixamplar públics i presentar projectes singulars" com és el cas de Solsonianes.
Finalment, la consellera també va posar en relleu la funció "dels museus i de la cultura en general" per despertar "l'esperit crític de la societat", oferint noves visions i reflexions per combatre "els discursos d'odi i les posicions que ens volen a partir d'una mirada única".
