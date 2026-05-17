Noves formes d'obtenir maquinària agrícola per adaptar-se a l'actualitat
El preu dels aparells s'ha triplicat els darrers 20 anys, però els productors cobren el mateix
La Fira de Sant Isidre és un dels grans aparadors que té el comerç de la maquinària agrícola al Solsonès. Tractors, embaladores, recol·lectores, remolcs i altres eines s’exposen imponents entre visitants curiosos que juguen a encertar-ne el preu. Des de l’altra banda, entenen les fires justament per a l’exhibició, perquè les vendes es fan fora d’aquest escenari.
Ho explicava Toni Marbà, treballador a Serveis Mecànics del Solsonès, que destacava que el principal al·licient que té un possible comprador és poder comparar diferents opcions en un mateix entorn. En tot cas, posava de manifest que les vendes són molt fluctuants, i estan molt condicionades a la disposició d’ajuts públics. «Sense subvencions, molts canvis de maquinària són inviables», afirmava.
De fet, Marbà assenyalava que els darrers anys hi ha diferent simptomatologia que reforcen aquesta tendència. D'una banda, s'està allargant la vida útil de la maquinària: «Si abans es canviaven a partir de les 8.000 o 10.000 hores de treball al camp, ara és entre les 15.000 i 20.000». També va citar d'exemple la concentració de les explotacions, arreu de Catalunya, per tal que siguin més productives i que aquestes inversions puguin ser assumibles.
És en aquest context que el sector ja explora noves vies per oferir-ne l'adquisició, amb formats com el rènting. «La maquinària està pujant tant de preu i fer la inversió és tan difícil que cada vegada es valora més, encara que el preu per hora acabi resultant més alt», afirmava Marbà. I és que, tal com va exposar, «el preu de la maquinària s'ha triplicat els últims 20 anys, però els productors cobren el mateix».
