Solsona clou una Fira de Sant Isidre «molt lluïda» i amb gran participació
Des de l'organització consideren que l'empenta col·lectiva és la principal raó de l'èxit de la cita
La 73a Fira de Sant Isidre de Solsona va tancar portes ahir al vespre deixant una «sensació molt bona» a l'organització del certamen. L'edició d'enguany ha superat les expectatives pel que fa a l'afluència de visitants, registrant el ple dels aparcaments designats dissabte a la tarda (2.000 places) i un tràfec important de persones al llarg de totes les hores d'obertura. Per això, a l'espera de celebrar les trobades de valoració els dies vinents, la primera lectura per part del Consell Comarcal del Solsonès, impulsor del certamen juntament amb la comissió organitzativa, és de molta satisfacció i alegria.
«Ha estat una fira molt lluïda», va valorar la presidenta del Consell Comarcal, Claustre Sunyer, destacant la predisposició de tots els sectors implicats en el certamen. De fet, aquest interès comú perquè la mostra tiri endavant és, a parer de la presidenta, la clau del seu èxit. «És la fira més gran que tenim, així que tothom té moltes ganes que funcioni», va certificar, recalcant que «sentir-la teva és molt important». És per aquest motiu que Sunyer va posar en relleu que l'esdeveniment s'ha convertit en un «referent de Solsona i el Solsonès», cosa que justifica en part l'arribada de visitant de més enllà del territori i provinents de la Segarra, l'Alt Urgell, el Berguedà o, fins i tot, l'àrea metropolitana.
Primeres lectures, en positiu
Des de l'administració supramunicipal celebren que tots els agents participants en la mostra han clos l'edició d'enguany amb bones lectures. Els paradistes que fan venda directa han despatxat a bon ritme, i els expositors que es donen cita com a estratègia de promoció també han notat positivament aquesta bona participació de públic de la ciutat, la comarca i arreu.
Des del Consell Comarcal també celebren que tots els actes i activitats desplegats sota el paraigua de la Fira de Sant Isidre d'aquest 2026 han estat concorreguts i s'han viscut sense incidents. Un dels destacats ha estat el Sant i Sidra, proposta ja consolidada en l'agenda de la fira com un espai amb caràcter propi dins el conjunt expositiu, on la música en directe, la gastronomia de proximitat i el bon ambient són els principals al·licients. També han fet una bona valoració del recuperat Concurs de tala de troncs, que diumenge al matí va fer vibrar el públic gràcies a sis participants de qualitat que han permès generar «molta expectació».
L’essència com a reclam
Les propostes més tradicionals també han continuat fent de tractor a la fira. És el cas de les trobades de vehicles clàssics, la mostra d'artesania, la fira d’automoció i la de maquinària agrícola i, sobretot, la Mostra de bestiar. Des delConsell van lamentar l'absència, per segon any consecutiu, dels caps de boví, element molt identitari de la cita. En tot cas, van repensar l'espai per tal de guanyar caps d'oví, cabrum i equí. «El sector fa un esforç, perquè portar els animals suposa moltes dificultats», va reconèixer Sunyer.
També van reforçar el caràcter singular del sector primari desplegant el recull de maquinària i tractors d'època, a més d'una exposició fotogràfica sobre la transhumància, amb imatges del fotoperiodista Oriol Clavera.
