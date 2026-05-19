Entitats animalistes demanen el suport de la Generalitat als ramaders per afrontar els atacs de llops
El Grup Llop Catalunya vol més agilitat en les indemnitzacions i subvencions per a sistemes defensius
ACN
El Grup Llop Catalunya ha reclamat aquest dimarts més recursos per evitar la conflictivitat entre la ramaderia extensiva i els llops. Després dels últims atacs al sud del Solsonès, el Grup Llop Catalunya defensa la coexistència entre la ramaderia extensiva i la fauna salvatge i subratlla que el llop no ha de ser criminalitzat. Com a espècie autòctona i arquitecte ecosistèmic, la seva funció és vital per mantenir l'equilibri dels boscos, assegura. La seva presència és el mecanisme natural més eficaç per a la regulació de les espècies com poden ser els senglars i els cabirols, recorda la plataforma.
Com s’ha vist al Solsonès, sense informació adequada i mitjans humans i econòmics per minimitzar l'impacte del llop, pot generar-se una oposició social al retorn natural d’aquesta espècie imprescindible, diu el grup en un comunicat. Per això, demana a l'administració que la prevenció i les compensacions siguin àgils per evitar que la ramaderia assumeixi en solitari el retorn d’aquesta espècie autòctona.
L’entitat entén la preocupació de ramaders, però remarca que el conflicte no és amb l’animal, sinó amb la manca de recursos per protegir el bestiar. “El llop compleix el seu paper en la natura; el problema apareix quan el ramader es troba indefens per falta de suficient suport institucional”, apunten des de Grup Llop Catalunya.
Per garantir aquesta convivència, reclama a la Generalitat més transparència i informació clara per part del Departament d’Agricultura i dels Agents Rurals per evitar rumors que fomentin la por infundada cap al llop i explicant el paper ecològic de l’espècie. També volen agilitat en les ajudes, compensacions immediates que cobreixin el valor real de les pèrdues per evitar el desànim del sector primari, i una inversió en sistemes de defensa, millorant les subvencions de mesures de prevenció dels atacs, com ara la instal·lació de tancats electrificats, el manteniment de gossos de protecció (com els mastins), o la contractació pública de pastors, per adaptar el maneig a la nova realitat del territori.
Les anàlisis d'excrements confirmen que el llop prefereix les preses salvatges, i que els atacs al bestiar han estat mínims, puntuals i són pocs casos que es poden minimitzar amb una protecció adequada, diu el grup.
Grup Llop Catalunya és una plataforma formada per ADDA, ADLO Pirineo, ARBA Litoral, AnimaNaturalis, Ecologistes en Acció, Greenpeace, WWF. L'objectiu essencial de la plataforma és afavorir la recuperació de les poblacions de llop de Catalunya que van existir fins a inicis del segle XX, i vetllar per la seva conservació i el respecte de la societat cap a aquesta espècie.
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- La comunitat islàmica de Manresa condemna les agressions que van patir quatre dones musulmanes aquest diumenge a Manresa
- Els tècnics d'Hisenda rebaixen la devolució a Shakira als 27,4 milions després de conèixer la sentència de l'Audiència Nacional
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Una fisio amb 200.000 seguidors a Instagram informarà a Manresa sobre els tabús de la salut pelviana
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Aliments que no s'haurien de guardar a la nevera