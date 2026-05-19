Comprar un tractor, una missió gairebé impossible: "El preu de la maquinària s'ha triplicat, però els productors cobren el mateix"
Els agricultors estan allargant la vida útil de les màquines. "Si abans es canviaven a partir de les 8.000 o 10.000 hores de treball al camp, ara és entre les 15.000 i 20.000", assegura un venedor
La Fira de Sant Isidre és un dels grans aparadors que té el comerç de la maquinària agrícola al Solsonès. Tractors, embaladores, recol·lectores, remolcs i altres eines s’exposen imponents entre visitants curiosos que juguen a encertar-ne el preu. Des de l’altra banda, entenen les fires justament per a l’exhibició, perquè les vendes es fan fora d’aquest escenari.
Ho explicava ala cita d'enguany Toni Marbà, treballador a Serveis Mecànics del Solsonès, que destacava que el principal al·licient que té un possible comprador és poder comparar diferents opcions en un mateix entorn. En tot cas, posava de manifest que les vendes són molt fluctuants, i estan molt condicionades a la disposició d’ajuts públics. «Sense subvencions, molts canvis de maquinària són inviables», afirmava.
De fet, Marbà assenyalava que els darrers anys hi ha diferent simptomatologia que reforcen aquesta tendència. D'una banda, s'està allargant la vida útil de la maquinària: «Si abans es canviaven a partir de les 8.000 o 10.000 hores de treball al camp, ara és entre les 15.000 i 20.000». També va citar d'exemple la concentració de les explotacions, arreu de Catalunya, per tal que siguin més productives i que aquestes inversions puguin ser assumibles.
És en aquest context que el sector ja explora noves vies per oferir-ne l'adquisició, amb formats com el rènting. «La maquinària està pujant tant de preu i fer la inversió és tan difícil que cada vegada es valora més, encara que el preu per hora acabi resultant més alt», afirmava Marbà. I és que, tal com va exposar, «el preu de la maquinària s'ha triplicat els últims 20 anys, però els productors cobren el mateix».
Subscriu-te per seguir llegint
- Montserrat Martí, soprano i filla de Montserrat Caballé: 'L’afecte entre Freddie Mercury i la meva mare va ser autèntic
- Grison (41 anys) i la seva rutina dolç-salat: 'Vaig perdre al voltant de deu quilos
- Un bomber va ajudar a portar-la al món i 22 anys després va recórrer 1.000 quilòmetres per veure-la graduar-se: «Tenim un vincle molt especial»
- «Tothom diu que defensa la cultura catalana, però costa trobar qui contracti un esbart»
- Fernando Tejero revela com Dani Martín el va treure d’una pensió per convidar-lo a viure amb els seus pares: “Em vaig sentir com un fill més, són la meva segona família”
- La Guàrdia Urbana de Manresa precinta una atracció instal·lada als Trullols
- Mor als 91 anys Conxita Fortuny, mare de la cooperant manresana assassinada a Ruanda, Flors Sirera
- Un bus que surt ple de Barcelona admet passatgers que van a Berga i exclou els de Sallent i Navàs