Sant Llorenç de Morunys modernitza la xarxa d’aigua potable
Es renovaran més de 2.000 metres de canonades i s’adquiriran 738 comptadors amb telelectura i un equip de detecció de fuites
Les obres començaran els pròximament i es preveu que quedin enllestides el mes de setembre
L’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys millorarà i renovarà la xarxa de subministrament d’aigua potable els pròxims mesos. Els treballs, pressupostats en un total de 361.370,61 euros, consistiran en la substitució de canonades velles per unes noves conduccions al llarg de més de 2.000 metres de la xarxa, es renovaran 738 comptadors amb telelectura i s’adquirirà un equip de detecció de fuites. Amb això, el consistori confia millorar l’eficiència del servei, reduir les pèrdues d’aigua i facilitar la tasca de localització quan es doni qualsevol mena d’incidència.
El projecte ja ha estat adjudicat i les obres s’iniciaran pròximament, amb la previsió que quedin enllestides el mes de setembre.
Els treballs han estat possibles gràcies a una subvenció que l’Agència Catalana de l’Aigua va concedir a l’Ajuntament per un import de 285.120,50 euros.
Un any enrere, la quantitat aproximada de pèrdues d’aigua potable vorejava el 20% del total de la xarxa d’abastament municipal. Per això, per gestionar d’una forma més eficient els recursos hídrics, el consistori considera prioritari impulsar les obres de millora.
